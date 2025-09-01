Сечин двумя словами описал сотрудничество РФ и Китая в нефтегазовой сфере

Глава «Роснефти» Игорь Сечин положительно оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Он также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
«Все хорошо», — заявил Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о сотрудничестве с КНР для «Известий».
Президент Владимир Путин в интервью «Синьхуа» отметил, что Россия упрочила первенство по экспорту нефти и газа в Китай. С 2019 года совокупные поставки газа превысили 100 млрд кубометров. При этом планируется скоро ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что проведение саммита в Тяньцзине свидетельствует о значительном уровне международного сотрудничества. По его словам, данное событие опровергает появляющиеся утверждения о «изоляции» России.
