Сечин двумя словами описал сотрудничество РФ и Китая в нефтегазовой сфере

Сечин заявил, что сотрудничество РФ и Китая развивается очень хорошо
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Глава «Роснефти» Игорь Сечин положительно оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Он также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Все хорошо», — заявил Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о сотрудничестве с КНР для «Известий». 

Президент Владимир Путин в интервью «Синьхуа» отметил, что Россия упрочила первенство по экспорту нефти и газа в Китай. С 2019 года совокупные поставки газа превысили 100 млрд кубометров. При этом планируется скоро ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль. 

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что проведение саммита в Тяньцзине свидетельствует о значительном уровне международного сотрудничества. По его словам, данное событие опровергает появляющиеся утверждения о «изоляции» России.

