21 декабря 2021

Коммунальщиков обязали вернуть пермякам сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Платежи пермякам начисляли по данным неисправного счетчика Фото:

В Перми жителям многоквартирного дома вернули более 380 тысяч рублей переплаты за отопление. Соответствующее предписание компании «Т Плюс», которая поставляет тепло, вынесла пермская инспекция госжилнадзора.

«В ходе проверки в отношении ресурсоснабжающей организации, проведенной на основании письменного обращения, были выявлены ошибки в начислениях, а именно: в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года жителям рассчитывалась плата за тепло по показаниям неисправного общедомового прибора учета тепловой энергии. Также применялась неверная площадь жилых и нежилых помещений», — говорится на сайте инспекции.

В ведомстве сообщили, что ПАО «Т Плюс» предписание исполнило. Всем жителям произведен перерасчет платы. Ранее URA.RU рассказывало, как несколько районов Перми остались без отопления и горячей воды из-за аварии на одной из крупнейших котельных города. На время устранения ЧП пришлось подключить котельную оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы».

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В Перми жителям многоквартирного дома вернули более 380 тысяч рублей переплаты за отопление. Соответствующее предписание компании «Т Плюс», которая поставляет тепло, вынесла пермская инспекция госжилнадзора. «В ходе проверки в отношении ресурсоснабжающей организации, проведенной на основании письменного обращения, были выявлены ошибки в начислениях, а именно: в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года жителям рассчитывалась плата за тепло по показаниям неисправного общедомового прибора учета тепловой энергии. Также применялась неверная площадь жилых и нежилых помещений», — говорится на сайте инспекции. В ведомстве сообщили, что ПАО «Т Плюс» предписание исполнило. Всем жителям произведен перерасчет платы. Ранее URA.RU рассказывало, как несколько районов Перми остались без отопления и горячей воды из-за аварии на одной из крупнейших котельных города. На время устранения ЧП пришлось подключить котельную оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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