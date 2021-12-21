Коммунальщиков обязали вернуть пермякам сотни тысяч рублей

Платежи пермякам начисляли по данным неисправного счетчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми жителям многоквартирного дома вернули более 380 тысяч рублей переплаты за отопление. Соответствующее предписание компании «Т Плюс», которая поставляет тепло, вынесла пермская инспекция госжилнадзора.

«В ходе проверки в отношении ресурсоснабжающей организации, проведенной на основании письменного обращения, были выявлены ошибки в начислениях, а именно: в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года жителям рассчитывалась плата за тепло по показаниям неисправного общедомового прибора учета тепловой энергии. Также применялась неверная площадь жилых и нежилых помещений», — говорится на сайте инспекции.

В ведомстве сообщили, что ПАО «Т Плюс» предписание исполнило. Всем жителям произведен перерасчет платы. Ранее URA.RU рассказывало, как несколько районов Перми остались без отопления и горячей воды из-за аварии на одной из крупнейших котельных города. На время устранения ЧП пришлось подключить котельную оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы».