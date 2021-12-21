21 декабря 2021

Мэр Магнитогорска сравнил антипрививочников с сектантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, бердников сергей
Сергей Бердников считает, что «плоскоземельцы» мешают победить эпидемию Фото:

Глава Магнитогорска (второй по величине город Челябинской области) Сергей Бердников сравнил противников вакцинации от COVID с последователями лженаучной и сектантской теории «плоскоземельцев». Как заявил мэр 22 декабря на пресс-конференции, подобные люди до сих пор верят, что Земля плоская.

«У нас есть люди, которые согласны с тем, что Земля плоская. Они говорят нам, что и коронавируса нет. Подобные люди не вакцинируются и мешают быстрее уйти от этой проблемы. И болеют потом коронавирусом тяжелее. Но здравомыслящих людей у нас больше», — раскритиковал антиваксеров Бердников в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте администрации в соцсети «ВКонтакте».

Глава города сослался на мнение экспертов и сообщил, что COVID в 2022 году начнет отступать. В Магнитогорске уже закрыты все коронавирусные госпитали. А количество госпитализированных в городе снизилось в шесть раз — с 1500 до 250 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Магнитогорска (второй по величине город Челябинской области) Сергей Бердников сравнил противников вакцинации от COVID с последователями лженаучной и сектантской теории «плоскоземельцев». Как заявил мэр 22 декабря на пресс-конференции, подобные люди до сих пор верят, что Земля плоская. «У нас есть люди, которые согласны с тем, что Земля плоская. Они говорят нам, что и коронавируса нет. Подобные люди не вакцинируются и мешают быстрее уйти от этой проблемы. И болеют потом коронавирусом тяжелее. Но здравомыслящих людей у нас больше», — раскритиковал антиваксеров Бердников в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте администрации в соцсети «ВКонтакте». Глава города сослался на мнение экспертов и сообщил, что COVID в 2022 году начнет отступать. В Магнитогорске уже закрыты все коронавирусные госпитали. А количество госпитализированных в городе снизилось в шесть раз — с 1500 до 250 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...