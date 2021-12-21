Мэр Магнитогорска сравнил антипрививочников с сектантами

Сергей Бердников считает, что «плоскоземельцы» мешают победить эпидемию Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Магнитогорска (второй по величине город Челябинской области) Сергей Бердников сравнил противников вакцинации от COVID с последователями лженаучной и сектантской теории «плоскоземельцев». Как заявил мэр 22 декабря на пресс-конференции, подобные люди до сих пор верят, что Земля плоская.

«У нас есть люди, которые согласны с тем, что Земля плоская. Они говорят нам, что и коронавируса нет. Подобные люди не вакцинируются и мешают быстрее уйти от этой проблемы. И болеют потом коронавирусом тяжелее. Но здравомыслящих людей у нас больше», — раскритиковал антиваксеров Бердников в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте администрации в соцсети «ВКонтакте».

Глава города сослался на мнение экспертов и сообщил, что COVID в 2022 году начнет отступать. В Магнитогорске уже закрыты все коронавирусные госпитали. А количество госпитализированных в городе снизилось в шесть раз — с 1500 до 250 человек.