21 декабря 2021

Цены на недвижимость около пермского курорта резко упали

© Служба новостей «URA.RU»
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За год цены на объекты в Губахе упали в среднем на 5% Фото:

Жилье у горнолыжного курорта в Губахе (Пермский край) оказалось одним из самых дешевых среди подобных курортов в России. Средняя цена объекта в Губахе — 900 тыс. рублей, ниже цена только в Кемеровской области. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании «Авито».

«Загородное жилье в Пермском крае обойдется любителям покататься по Уральским горам в среднем в 900 000 рублей», — сообщается в исследовании. За год недвижимость на горнолыжном курорте подешевела на 5%, спрос вырос на 5%.

Горнолыжным курортом с самым недорогим жильем оказался Шерегеш в Кемеровской области (средняя цена — 850 тыс. рублей). Там спрос на недвижимость за год не изменился, а сами объекты подорожали на 8%. Самыми дорогими в России стали объекты у горнолыжных комплексов в Московской области (в среднем 5,1 млн рублей), рост цен за год составил 31%, рост спроса — 22%. Больше всех цена выросла на объекты курортов «Роза Хутор», «Красная поляна», «Газпром» в Краснодарском крае — за год стоимость недвижимости увеличилась на 51% и сейчас ее можно купить в среднем за 4,9 млн рублей.

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Жилье у горнолыжного курорта в Губахе (Пермский край) оказалось одним из самых дешевых среди подобных курортов в России. Средняя цена объекта в Губахе — 900 тыс. рублей, ниже цена только в Кемеровской области. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании «Авито». «Загородное жилье в Пермском крае обойдется любителям покататься по Уральским горам в среднем в 900 000 рублей», — сообщается в исследовании. За год недвижимость на горнолыжном курорте подешевела на 5%, спрос вырос на 5%. Горнолыжным курортом с самым недорогим жильем оказался Шерегеш в Кемеровской области (средняя цена — 850 тыс. рублей). Там спрос на недвижимость за год не изменился, а сами объекты подорожали на 8%. Самыми дорогими в России стали объекты у горнолыжных комплексов в Московской области (в среднем 5,1 млн рублей), рост цен за год составил 31%, рост спроса — 22%. Больше всех цена выросла на объекты курортов «Роза Хутор», «Красная поляна», «Газпром» в Краснодарском крае — за год стоимость недвижимости увеличилась на 51% и сейчас ее можно купить в среднем за 4,9 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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