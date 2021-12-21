Цены на недвижимость около пермского курорта резко упали

За год цены на объекты в Губахе упали в среднем на 5% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жилье у горнолыжного курорта в Губахе (Пермский край) оказалось одним из самых дешевых среди подобных курортов в России. Средняя цена объекта в Губахе — 900 тыс. рублей, ниже цена только в Кемеровской области. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании «Авито».

«Загородное жилье в Пермском крае обойдется любителям покататься по Уральским горам в среднем в 900 000 рублей», — сообщается в исследовании. За год недвижимость на горнолыжном курорте подешевела на 5%, спрос вырос на 5%.

Горнолыжным курортом с самым недорогим жильем оказался Шерегеш в Кемеровской области (средняя цена — 850 тыс. рублей). Там спрос на недвижимость за год не изменился, а сами объекты подорожали на 8%. Самыми дорогими в России стали объекты у горнолыжных комплексов в Московской области (в среднем 5,1 млн рублей), рост цен за год составил 31%, рост спроса — 22%. Больше всех цена выросла на объекты курортов «Роза Хутор», «Красная поляна», «Газпром» в Краснодарском крае — за год стоимость недвижимости увеличилась на 51% и сейчас ее можно купить в среднем за 4,9 млн рублей.