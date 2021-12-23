По версии инсайдера, назначение городским властям нужно, чтобы счетная палата охотнее закрывала глаза на нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов выбрал подконтрольную себе кандидатуру Юлии Андрияновой на пост председателя счетно-контрольной палаты. По сообщению источника URA.RU из политической тусовки города, Андриянова не имеет нужного опыта работы и квалификации, а документы с рекомендацией ее назначения от главы поступили депутатам несколько дней назад.

«Письмо от Морозова с рекомендацией рассмотреть кандидатуру Андрияновой поступило всем депутатам. При этом она не имеет соответствующего опыта работы и не должна занимать эту должность, ранее она была депутатом и лишь возглавляла комиссию по бюджету, чего явно недостаточно. Де-факто Андриянова единственный кандидат на пост председателя», — говорит инсайдер.

По версии собеседника агентства, назначение Андрияновой городским властям нужно для того, чтобы счетная палата охотнее закрывала глаза на нарушения исполнения муниципальных, окружных и федеральных программ, которых в Пыть-Яхе ежегодно фиксируется масса. Нынешний председатель Владислав Мурахтанов, по словам источника, неудобен властям и ему было отказано в рассмотрении заявки на конкурс. В письме мэра Пыть-Яха на имя спикера думы Дмитрия Уреки (есть в распоряжении редакции) написано, что Морозов предлагает назначить Андриянову следующим председателем СКП сроком на пять лет. «Предлагаю в качестве кандидата на должность председателя счетно-контрольной палаты Андриянову Юлию Александровну», — пишет Морозов в официальном обращении.

В думе и мэрии Пыть-Яха не ответили на звонок URA.RU. Глава города Александр Морозов и спикер думы Дмитрий Уреки также не подошли к телефону. Юлия Андриянова в разговоре с журналистом агентства отказалась комментировать предложение мэра о ее назначении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновники выбрали себе лояльного аудитора. Главой контрольно-счетной палаты Сургутского района назначена директор департамента финансов администрации Светлана Ерошкина.

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