ФСБ ликвидировала ячейку террористов в ХМАО, действующую 8 лет

Обвиняемые, по данным следствия проводили идеологическую обработку мусульман и склоняли к участию в террористической организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО пойдут под суд руководители экстремистской ячейки международной террористической организации «Партия исламского освобождения» (ее деятельность запрещена на территории РФ), которые в течение восьми лет пропагандировали идеи терроризма и склоняли людей к участию в экстремистском движении. Об этом URA.RU рассказали в управлении следственного комитета по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей округа, обвиняемых в организации деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма и участии в деятельности террористической организации», — рассказали в управлении.

По версии следствия, трое мужчин 1986, 1965 и 1980 года рождения во время посещения мечети и организаций в Нефтеюганске приглашали верующих на свои собрания, где под видом религиозных проповедей проводили идеологическую обработку и склоняли к участию в террористической деятельности. Кроме того, обвиняемые осуществляли рассылку экстремистских материалов в интернете. Их преступления выявили сотрудники управления ФСБ по Тюменской области. Одного из предполагаемых злоумышленников задержать не удалось, он сбежал. Сейчас его розыском занимаются правоохранители. В ходе следствия обвиняемые свою вину не признали, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ арестовала профессионального вербовщика ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории России) в ХМАО. По сообщению источника из правоохранительных органов, он искал источники финансирования для террористической организации «Джамаат» «Исламского государства» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

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