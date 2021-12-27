Жители столицы ХМАО обвиняют застройщика из Сургута в махинациях

Застройщика обвинили во внезапном росте цен на квартиры после заключения договора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска ополчились на застройщика ДСК-1 из Сургута, который строит ЖК «Западный квартал» в столице ХМАО. Якобы, после заключения договора и подписанных документов, цена квартиры неожиданно поднимается. По словам жительницы города, столкнувшейся с данной проблемой, в компании увеличение ценника объясняют техническим сбоем.

«Я забронировала квартиру, застройщик составил договор долевого участия, стоимость объекта составляет 5 млн рублей. Мне говорят, что все подписано и что документы направляются в Росреестр. Позже поступает звонок от застройщика, что якобы был технический сбой и стоимость квартиры увеличилась на 300 тысяч рублей, а цены не обновились по непонятным причинам. При этом мне подтвердили бронь по прежней стоимости, мало того — сами же составили договор и направили его в банк для согласования», — написала жительница города Алена Муратова в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к публикации один из жителей заверил, что накануне столкнулся с аналогичной ситуацией. В разговоре с корреспондентом агентства финансовый директор ДСК-1 Богдан Токмаджан заверил, что документы с людьми подписаны не были. «Возможно, это действительно был технический сбой, также рассматривается возможность заинтересованности одной из сторон. Во время финальной проверки документов службой безопасности было обнаружено, что цена не соответствует действительности. Сейчас ведется внутреннее расследование», — сказал Токмаджан.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам