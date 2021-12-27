В ХМАО сорвали сроки открытия автозимников

В ХМАО не успели открыть все зимние дороги и ледовые переправы в установленный срок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО не завершили строительство зимних дорог и ледовых переправ, несмотря на то, что ввод в эксплуатацию всех автозимников был запланирован на 25 декабря. Отчет с данными об открытии зимников опубликован на сайте управления автомобильных дорог ХМАО.

Согласно документу, по состоянию на 27 декабря незавершенными остались две зимние дороги и пять ледовых переправ в Березовском районе. Планируется, что они будут открыты до Нового года — 29 декабря. «По ХМАО введено в эксплуатацию 89,2% от общей протяженности», — сказано в отчете управления. Во время очередного заседания регионального оперативного штаба, губернатор ХМАО Наталья Комарова заявляла, что по контракту, открыть автозимники и ледовые переправы планировалось 25 декабря.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала чиновников из-за жалоб на автозимники. Тогда глава региона отреагировала на массовые жалобы жителей на зимние автодороги.

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