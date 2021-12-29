Под Челябинском обезвредили ОПГ, производившую коньяк и водку

Прокуратура направила уголовное дело в суд (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции задержали членов ОПГ, которые организовали масштабное производство самопального коньяка и водки в Сосновском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, оборот преступной группировки исчислялся десятками миллионов рублей.

«По версии следствия, члены ОПГ с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года изготавливали спиртное в арендованных помещениях. Используя чужие товарные знаки, члены группировки выпускали контрафактный коньяк, водку и бренди. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 30,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Деятельность группировки была пресечена полицией в Магнитогорске. При перевозке был изъят нелегальный алкоголь в количестве 30 тыс. бутылок. Кроме того, в помещениях Сосновского района было изъято еще около 90 тыс. бутылок, приготовленных к реализации. Также в производственных помещениях было обнаружено и изъято 11 тыс. литров технического спирта. Там же правоохранители нашли около 265 тыс. пустых бутылок и поддельные этикетки.

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение в отношении 4 жителей региона. Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

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