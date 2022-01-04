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ТЦ Нижневартовска эвакуировали из-за неизвестной угрозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити» Фото:

В Нижневартовске сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити». Об этом сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск».

«Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», — говорится в сообщении канала.

URA.RU обратилось в пресс- службу УМВД России по ХМАО-Югре и в РУ ФСБ России по Тюменской области. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.

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В Нижневартовске сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити». Об этом сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск». «Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», — говорится в сообщении канала. URA.RU обратилось в пресс- службу УМВД России по ХМАО-Югре и в РУ ФСБ России по Тюменской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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