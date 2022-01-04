ТЦ Нижневартовска эвакуировали из-за неизвестной угрозы

05 января 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити». Об этом сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск». «Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», — говорится в сообщении канала. URA.RU обратилось в пресс- службу УМВД России по ХМАО-Югре и в РУ ФСБ России по Тюменской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити». Об этом сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск». «Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», — говорится в сообщении канала. URA.RU обратилось в пресс- службу УМВД России по ХМАО-Югре и в РУ ФСБ России по Тюменской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.