ТЦ Нижневартовска эвакуировали из-за неизвестной угрозы

В Нижневартовске сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити». Об этом сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск».
«Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», — говорится в сообщении канала.
URA.RU обратилось в пресс- службу УМВД России по ХМАО-Югре и в РУ ФСБ России по Тюменской области. На звонок корреспондента никто не ответил.
Ранее из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.
В Нижневартовске сотрудники Росгвардии и полиции эвакуируют посетителей и персонал «ЮгрыМолл» и «Европы Сити». Об этом сообщает telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск». «Неизвестно, это учебная эвакуация или действительно существует угроза жизни посетителей торговых центров. Сотрудники полиции до сих пор находятся около ТЦ», — говорится в сообщении канала. URA.RU обратилось в пресс- службу УМВД России по ХМАО-Югре и в РУ ФСБ России по Тюменской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.