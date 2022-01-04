В Екатеринбурге скончался экс-глава района Мишарин

В последнее время Вячеслав Мишарин боролся с тяжелой болезнью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил источник URA.RU в окружении экс-чиновника.

«Вячеслава Николаевича не стало вечером 5 января», — поделился собеседник агентства. По предварительным данным, причиной смерти Мишарина могла стать онкология: с 2020 года знакомые Мишарина в частных разговорах делились, что его самочувствие существенно ухудшается.

Считается, что именно по этой причине он покинул пост префекта в феврале 2021-го. Мишарина тогда сменил его зам Евгений Шипицын. Администрацию Чкаловского района Мишарин возглавлял с 2008 года. До этого — с 1992-го — он курировал вопросы потребительного рынка на территории.