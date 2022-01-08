На водопаде Плакун в Пермском крае обвалилась глыба

Валун откололся и упал вниз Фото предоставлено Андреем Желтышевым

На водопаде в Суксунском районе Пермского края произошло частичное обрушение. В результате происшествия никто не пострадал.

«Большой валун откололся и упал вниз. Это произошло во время потепления 8 января», — сообщили очевидцы.

В соцсетях жители Пермского края пишут свои сожаления о разрушении популярной достопримечательности Урала. Водопад Плакун имеет высоту около семи метров. Ранее вода падала с берегового обнажения вниз тремя струями.

«Это естественный процесс, с этим ничего не поделаешь. Теперь водопад будет выглядеть уже не так, как раньше. Вода будет больше стекать по обрыву, не падая с нависающего камня, как раньше. Водопад выглядит уже не так привлекательно, поэтому думаю, что постепенно туристов там может стать меньше», — рассказал создатель проекта «Ураловед» Павел Распопов.

Теперь вода будет падать не с нависающего камня, а струиться по обрыву Фото предоставлено Андреем Желтышевым