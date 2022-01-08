08 января 2022
07 января 2022
06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

На водопаде Плакун в Пермском крае обвалилась глыба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валун откололся и упал вниз

На водопаде в Суксунском районе Пермского края произошло частичное обрушение. В результате происшествия никто не пострадал.

«Большой валун откололся и упал вниз. Это произошло во время потепления 8 января», — сообщили очевидцы.

В соцсетях жители Пермского края пишут свои сожаления о разрушении популярной достопримечательности Урала. Водопад Плакун имеет высоту около семи метров. Ранее вода падала с берегового обнажения вниз тремя струями.

«Это естественный процесс, с этим ничего не поделаешь. Теперь водопад будет выглядеть уже не так, как раньше. Вода будет больше стекать по обрыву, не падая с нависающего камня, как раньше. Водопад выглядит уже не так привлекательно, поэтому думаю, что постепенно туристов там может стать меньше», — рассказал создатель проекта «Ураловед» Павел Распопов.

Теперь вода будет падать не с нависающего камня, а струиться по обрыву

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На водопаде в Суксунском районе Пермского края произошло частичное обрушение. В результате происшествия никто не пострадал. «Большой валун откололся и упал вниз. Это произошло во время потепления 8 января», — сообщили очевидцы. В соцсетях жители Пермского края пишут свои сожаления о разрушении популярной достопримечательности Урала. Водопад Плакун имеет высоту около семи метров. Ранее вода падала с берегового обнажения вниз тремя струями. «Это естественный процесс, с этим ничего не поделаешь. Теперь водопад будет выглядеть уже не так, как раньше. Вода будет больше стекать по обрыву, не падая с нависающего камня, как раньше. Водопад выглядит уже не так привлекательно, поэтому думаю, что постепенно туристов там может стать меньше», — рассказал создатель проекта «Ураловед» Павел Распопов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...