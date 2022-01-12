Юрист рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году

Пенсионеры получили множество налоговых льгот, отметил Евгений Ромашов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 января 2022 года у пенсионеров появились новые налоговые льготы, скидки на капитальный ремонт и льготы на покупку лекарств. Об этом рассказал юрист, вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнеры» Евгений Ромашов.

«Пенсионерам не нужно платить государственную пошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании дома или квартиры. Также все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный налог, если они имеют в собственности земельный участок площадью до 600 квадратных метров. В отдельных регионах России пенсионеры имеют право не платить транспортный налог», — сказал Ромашов в беседе с изданием LIFE .

Юрист отметил, что согласно новому закону с пенсионеров больше не имеют право взыскивать долги, если они получают минимальную пенсию. Для пенсионеров старше 80 лет или тех, у кого есть группа инвалидности, действует 50% скидка на взносы при капитальном ремонте дома. Также все пенсионеры имеют право на субсидии по оплате ЖКХ, если доля их расходов на коммуналку превышает допустимый размер в общих доходах. Пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, имеют инвалидность или тяжелое заболевание, положена 50% скидка на необходимые лекарства. «В 2022 году сохраняется большинство льгот, необходимых пенсионерам для пользования общественным транспортом. В большинстве субъектов страны пенсионеры и предпенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом», — заключил Ромашов.

С 1 января 2022 года часть регионов РФ ввели для пенсионеров отдельные льготы. У неработающих пенсионеров выплаты выросли на 5,9%, отмечает телеканал 360. С 1 апреля социальные пенсии в России были проиндексированы на 7,7%, пишет «Национальная служба новостей».

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