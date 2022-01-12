В Подмосковье вооруженный мужчина ограбил секс-шоп

Вооруженный грабитель забрал из кассы все деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Воскресенске вооруженный ножом преступник ограбил секс-шоп. Работница магазина попыталась оказать грабителю сопротивление.

«Злоумышленник зашел в магазин интимных товаров и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать все денежные средства. Несмотря на сопротивление, оказанное женщиной, и ее просьбы покинуть торговую точку, мужчина подошел к прилавку и похитил из кассы все деньги», — сообщает «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что после просмотра записи с камер видеонаблюдения сотрудники МВД задержали подозреваемого, который был ранее судим. Рядом с магазином сотрудники правоохранительных органов нашли шапку, маску и перочинный нож, которые принадлежат грабителю.