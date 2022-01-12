В Подмосковье вооруженный мужчина ограбил секс-шоп

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Вооруженный грабитель забрал из кассы все деньги Фото:

В Воскресенске вооруженный ножом преступник ограбил секс-шоп. Работница магазина попыталась оказать грабителю сопротивление.

«Злоумышленник зашел в магазин интимных товаров и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать все денежные средства. Несмотря на сопротивление, оказанное женщиной, и ее просьбы покинуть торговую точку, мужчина подошел к прилавку и похитил из кассы все деньги», — сообщает «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что после просмотра записи с камер видеонаблюдения сотрудники МВД задержали подозреваемого, который был ранее судим. Рядом с магазином сотрудники правоохранительных органов нашли шапку, маску и перочинный нож, которые принадлежат грабителю.

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В Воскресенске вооруженный ножом преступник ограбил секс-шоп. Работница магазина попыталась оказать грабителю сопротивление. «Злоумышленник зашел в магазин интимных товаров и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать все денежные средства. Несмотря на сопротивление, оказанное женщиной, и ее просьбы покинуть торговую точку, мужчина подошел к прилавку и похитил из кассы все деньги», — сообщает «Подмосковье сегодня». Отмечается, что после просмотра записи с камер видеонаблюдения сотрудники МВД задержали подозреваемого, который был ранее судим. Рядом с магазином сотрудники правоохранительных органов нашли шапку, маску и перочинный нож, которые принадлежат грабителю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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