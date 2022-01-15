15 января 2022
14 января 2022
13 января 2022

В Думе ХМАО назначен представитель губернатора от молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Представителем губернатора ХМАО в окружной Думе стал 21-летний студент ЮГУ Фото:

Представителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в Молодежной палате Думы ХМАО седьмого созыва стал 21-летний студент юридического факультета Югорского государственного университета Юрий Слюсарь. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-губернатор Алексей Шипилов.

«Сегодня провели комиссию по отбору кандидата в представители губернатора в Молодежной палате при окружной Думе седьмого созыва. Все пятеро претендентов смогли себя проявить, но как и в любом конкурсе победитель один. Единогласным решением победа присуждена Юрию Слюсарю, он студент Югорского государственного университета, 21 год, 3-ий курс, будущий юрист. Поздравляю победителя!» — сообщил Шипилов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что впервые представитель губернатора Югры при Молодежной палате Думы ХМАО приступил к работе в 2018 году. «Представитель губернатора в Молодежной палате — это еще один канал коммуникации и обратной связи с молодежью. Представитель губернатора не руководит палатой, его функция в другом — коммуникация и координация наших совместных действий по направлениям молодежной политики», — отметил Шипилов.

Ранее общественную должность представителя губернатора ХМАО в окружной Думе занимала Анна Колычева. Сейчас она руководит Центром добровольчества Югры.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в Молодежной палате Думы ХМАО седьмого созыва стал 21-летний студент юридического факультета Югорского государственного университета Юрий Слюсарь. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-губернатор Алексей Шипилов. «Сегодня провели комиссию по отбору кандидата в представители губернатора в Молодежной палате при окружной Думе седьмого созыва. Все пятеро претендентов смогли себя проявить, но как и в любом конкурсе победитель один. Единогласным решением победа присуждена Юрию Слюсарю, он студент Югорского государственного университета, 21 год, 3-ий курс, будущий юрист. Поздравляю победителя!» — сообщил Шипилов на своей странице в Instagram. Он добавил, что впервые представитель губернатора Югры при Молодежной палате Думы ХМАО приступил к работе в 2018 году. «Представитель губернатора в Молодежной палате — это еще один канал коммуникации и обратной связи с молодежью. Представитель губернатора не руководит палатой, его функция в другом — коммуникация и координация наших совместных действий по направлениям молодежной политики», — отметил Шипилов. Ранее общественную должность представителя губернатора ХМАО в окружной Думе занимала Анна Колычева. Сейчас она руководит Центром добровольчества Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...