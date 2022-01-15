В Думе ХМАО назначен представитель губернатора от молодежи

Представителем губернатора ХМАО в окружной Думе стал 21-летний студент ЮГУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Представителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в Молодежной палате Думы ХМАО седьмого созыва стал 21-летний студент юридического факультета Югорского государственного университета Юрий Слюсарь. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-губернатор Алексей Шипилов.

«Сегодня провели комиссию по отбору кандидата в представители губернатора в Молодежной палате при окружной Думе седьмого созыва. Все пятеро претендентов смогли себя проявить, но как и в любом конкурсе победитель один. Единогласным решением победа присуждена Юрию Слюсарю, он студент Югорского государственного университета, 21 год, 3-ий курс, будущий юрист. Поздравляю победителя!» — сообщил Шипилов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что впервые представитель губернатора Югры при Молодежной палате Думы ХМАО приступил к работе в 2018 году. «Представитель губернатора в Молодежной палате — это еще один канал коммуникации и обратной связи с молодежью. Представитель губернатора не руководит палатой, его функция в другом — коммуникация и координация наших совместных действий по направлениям молодежной политики», — отметил Шипилов.

Ранее общественную должность представителя губернатора ХМАО в окружной Думе занимала Анна Колычева. Сейчас она руководит Центром добровольчества Югры.

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