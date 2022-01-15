РПЦ попросила россиян отказаться от крещенских купаний

Митрополит Иларион призвал россиян к максимальной осторожности во время крещенских купаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Русская православная церковь попросила верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Григорий Алфеев).

«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — посоветовал Иларион в программе «Церковь и мир» в эфире телеканала «Россия 24».

Сам митрополит сообщил, что пока не решил, будет ли участвовать в крещенских купаниях. Он напомнил, что коронавирус до сих пор распространяется в России. Он предупредил, сославшись прогноз на НИЦ имени Гамалеи, что в феврале возможна новая вспышка африканского штамма COVID-19 «Омикрон». Иларион посоветовал подготовиться к ней и вакцинироваться от коронавируса.

Ранее жителям Магнитогорска (Челябинская область), которые не поставили прививку от COVID-19, запретили участвовать в крещенских купаниях. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Горожане смогут попасть в помещения для переодевания и обогрева перед купанием только по QR-коду.

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