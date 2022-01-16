16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

СМИ: охранник свердловского банка найден мертвым на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, труп, тело, ритуальная служба, похоронщики
По неофициальной информации, мужчину подозревали в совершении преступления Фото:

Охранник отделения офиса «Газпромбанка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) найден мертвым на рабочем месте. По неофициальной информации, мужчину подозревали в совершении преступления.

«Дома подозреваемого не оказалось, а жена позвонила супругу и предупредила о визите полицейских. Также ему позвонил начальник охраны, которому он ответил, „я знаю, зачем вы едете“», — сообщил информатор сайту ku66.ru.

По данным издания, полицейские подозревали мужчину в совершении изнасилования. Они приехали к нему домой, чтобы задержать его, но охранника дома не оказалось.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Газпромбанка», а также ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга ответил, что ситуацию не комментируют.

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Охранник отделения офиса «Газпромбанка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) найден мертвым на рабочем месте. По неофициальной информации, мужчину подозревали в совершении преступления. «Дома подозреваемого не оказалось, а жена позвонила супругу и предупредила о визите полицейских. Также ему позвонил начальник охраны, которому он ответил, „я знаю, зачем вы едете“», — сообщил информатор сайту ku66.ru. По данным издания, полицейские подозревали мужчину в совершении изнасилования. Они приехали к нему домой, чтобы задержать его, но охранника дома не оказалось. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Газпромбанка», а также ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга ответил, что ситуацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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