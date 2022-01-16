СМИ: охранник свердловского банка найден мертвым на рабочем месте

По неофициальной информации, мужчину подозревали в совершении преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Охранник отделения офиса «Газпромбанка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) найден мертвым на рабочем месте. По неофициальной информации, мужчину подозревали в совершении преступления.

«Дома подозреваемого не оказалось, а жена позвонила супругу и предупредила о визите полицейских. Также ему позвонил начальник охраны, которому он ответил, „я знаю, зачем вы едете“», — сообщил информатор сайту ku66.ru.

По данным издания, полицейские подозревали мужчину в совершении изнасилования. Они приехали к нему домой, чтобы задержать его, но охранника дома не оказалось.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Газпромбанка», а также ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга ответил, что ситуацию не комментируют.

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