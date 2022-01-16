Передачу показали 17 января (архивное фото) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В программе «Мужское и женское» Александра Гордона на «Первом канале» 17 января рассказали о жительнице Карабаша (Челябинская область) Людмиле, которая мстит любовницам бывшего мужа Валерия. В ходе ток-шоу вскрылся такой клубок неприятных тайн, что даже видавший виды Гордон пожалел, что не может проклясть участников передачи.

Сначала участница Екатерина рассказала, что Людмила бегала по улице с топором и вышибла ей окна в доме. Запустила булыжником в окно комнаты, где спал маленький ребенок, и малыш по чистой случайности не пострадал. По словам Екатерины, она действительно живет с бывшим мужем Людмилы и у них есть общий ребенок.

«Она бегала по улице с топором. Думает, что это я увела ее мужа, хотя она сама от него ушла. Целое поле картошки у нас выкопали», — жаловалась Екатерина, потом в студии появилась сама Людмила.

Женщины стали обвинять друг друга, а потом появился сам Валерий. Он накинулся на Людмилу, ругался нецензурной бранью, называл ее грязнулей. Затем появилась еще одна женщина Наталья, которая тоже когда-то жила с Валерием и рассказала, что Людмила ее тоже избивала. Далее вскрылись семейные тайны, с неродными детьми и тестами ДНК. Появилась бабушка, когда-то убившая мужа. Пока все спорили, выяснилось, что за детьми в семьях никто не смотрит Точку поставил ведущий Александр Гордон.

«Тут целый клубок ваших отношений. Мне плевать на то, как взрослые будут между собой относиться. Вопрос касается только ваших детей. Что дальше делать-то! К сожалению, на „Первом канале“ нельзя проклинать, поэтому мне вам сказать нечего!», — заявил Гордон и передача закончилась.

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