Минпромторг обяжет госзаказчиков покупать российскую электронику

Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков делать выбор в пользу отечественной техники во время конкурса. Об этом сообщается в законопроекте министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте Минпромторг предлагает ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок государственных закупок, передает «Коммерсант». Отмечается, что техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором. В документе говорится, что в случае участия в конкурсе хотя бы одной заявки первого уровня, подходящей требованиям, заказчик обязан отклонить остальные.
Такая мера направлена на обеспечение преимущества российской продукции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В министерстве рассчитывают на то, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.
Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков делать выбор в пользу отечественной техники во время конкурса. Об этом сообщается в законопроекте министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте Минпромторг предлагает ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок государственных закупок, передает «Коммерсант». Отмечается, что техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором. В документе говорится, что в случае участия в конкурсе хотя бы одной заявки первого уровня, подходящей требованиям, заказчик обязан отклонить остальные. Такая мера направлена на обеспечение преимущества российской продукции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В министерстве рассчитывают на то, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры. Ранее сообщалось, что в российской «кремниевой долине» построят завод по производству компьютеров. США припугнули Россию санкциями, способными лишить ее всей американской электроники. С 1 апреля на все гаджеты, продаваемые на территории России, требуется устанавливать российское программное обеспечение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила почти все задачи по импортозамещению, передает телеканал 360.