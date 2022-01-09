Минпромторг обяжет госзаказчиков покупать российскую электронику

10 января 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

В Минпромторге считают, что мера простимулирует производителей РФ использовать отечественные процессоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков делать выбор в пользу отечественной техники во время конкурса. Об этом сообщается в законопроекте министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте Минпромторг предлагает ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок государственных закупок, передает «Коммерсант». Отмечается, что техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором. В документе говорится, что в случае участия в конкурсе хотя бы одной заявки первого уровня, подходящей требованиям, заказчик обязан отклонить остальные. Такая мера направлена на обеспечение преимущества российской продукции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В министерстве рассчитывают на то, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры. Ранее сообщалось, что в российской «кремниевой долине» построят завод по производству компьютеров. США припугнули Россию санкциями, способными лишить ее всей американской электроники. С 1 апреля на все гаджеты, продаваемые на территории России, требуется устанавливать российское программное обеспечение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила почти все задачи по импортозамещению, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков делать выбор в пользу отечественной техники во время конкурса. Об этом сообщается в законопроекте министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте Минпромторг предлагает ввести двухуровневую систему допуска вычислительной техники на рынок государственных закупок, передает «Коммерсант». Отмечается, что техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором. В документе говорится, что в случае участия в конкурсе хотя бы одной заявки первого уровня, подходящей требованиям, заказчик обязан отклонить остальные. Такая мера направлена на обеспечение преимущества российской продукции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В министерстве рассчитывают на то, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры. Ранее сообщалось, что в российской «кремниевой долине» построят завод по производству компьютеров. США припугнули Россию санкциями, способными лишить ее всей американской электроники. С 1 апреля на все гаджеты, продаваемые на территории России, требуется устанавливать российское программное обеспечение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила почти все задачи по импортозамещению, передает телеканал 360.