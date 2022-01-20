У Москвы выбили деньги на помощь больным в соседнем регионе

Неизлечимо больные Московской области наконец смогут получить обезболивающее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Москва и Московская область подпишут официальное соглашение о межбюджетных трансфертах для паллиативной медпомощи. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила учредитель Фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. В январе из-за проблем с трансфертом она объявила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что больше не сможет помогать неизлечимо больным гражданам за МКАД.

«Наша ключевая задача — достижение договоренности о взаимозачетах между субъектами для оказания паллиативной помощи людям по месту их фактического проживания. Это означает, что Москва и Московская область подпишут официальное соглашение о межбюджетных трансфертах. Пациенту и его семье неважно и неинтересно, из какого регионального бюджета оплачивается его консультация у врача, его койко-место в больнице, как проводятся деньги, кто перед кем из чиновников отчитывается. <…> Не надо перекидывать тяжело больных людей Москвы в область и обратно, гонять их за бумагами, заставлять ждать ответов от департаментов», — рассказала Федермессер по итогам совещания с минздравом Московской области.

Глава Фонда «Вера» объяснила необходимость нововведений тем, что жители Москвы часто живут на даче в Подмосковье, а прописанные в Московской области переезжают к детям в Москву или снимают в столице жилье. Подписание соглашения планируется сделать до конца февраля. Также будет создан круглосуточно работающий координационный центр, а выездные службы обоих регионов теперь прямо на дому будут выписывать рецепты на сильнодействующие обезболивающие препараты.

Ранее эксперты «Региона заботы» рассказали URA.RU о проблемах с паллиативной помощью почти по всей стране. В частности, во многих регионах умирающие не могут получить обезболивающее. Так, по словам Федермессер, в 2020 году паллиативную помощь недополучили 72% нуждающихся Московской области. Многие пациенты вынуждены были обращаться в медучреждения Москвы. При этом закон запрещает тратить средства одного субъекта на паллиативную помощь жителям другого.

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