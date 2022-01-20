В Екатеринбурге раскрыли схему заработков в похоронном бизнесе

В УФАС установили, что предприниматели монополизировали кладбища Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловские антимонопольщики раскрыли схему заработка в похоронном бизнесе Екатеринбурга. Предприниматели монополизировали рынок и поднимали цены на копку могил почти в четыре раза. Бизнесмены пользовались тем, что место для захоронения можно получить только когда администрация кладбища признает, что выкопанная могила соответствует СанПиН. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Свердловской области на официальном сайте.

«Это привело к ситуации, когда договоры на копку могилы заключались только с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища. Иначе гражданам просто отказывали в предоставлении участка. Так, например, подготовка места захоронения этим ИП стоила 25-35 тысяч рублей, у иного хозяйствующего субъекта — 10-19 тысяч рублей, а у муниципальной организации — 9 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба.

Управление добилось того, чтобы граждане могли выбирать подрядчика сами, а также заняться подготовкой места захоронения самостоятельно. «По предписанию Свердловского УФАС Администрация Екатеринбурга исключила из регламента все процедуры и действия по подготовке места захоронения, от которых бы зависело предоставление земельного участка», — объяснила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ослепшая екатеринбурженка Лидия Балтенкова собирается сама копать могилу брату из-за того, что у нее нет 120 тысяч, которые потребовала за это ритуальная компания. Тогда директор городских кладбищ Константин Калашников отметил, что пенсионерке не запретят копать могилу самой, но потребуют с нее соблюдение определенных нормативов.

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