В ХМАО семья с восьмью детьми получит ГАЗель от РЖД

Семья ждет поступления денег на покупку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья с восьмью детьми из Излучинска (Нижневартовский район) получит от компании РЖД большую вместительную ГАЗель в рамках благотворительной программы помощи работникам компании. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии.

«Ранее семья Кузюкиных обращалась к губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе личного приема за помощью в приобретении автомобиля, по подведомствености обращение было направлено в местную администрацию. Соответствующих региональных, муниципальных и госпрограмм нет, поэтому глава Нижневартовского района Борис Саломатин обратился к бизнес-сообществу. Решить проблему семьи вызвались в РЖД, где работает отец восьмерых детей», — говорят в мэрии.

Сам отец семейства Сергей Кузюкин в разговоре с URA.RU сообщил, что приобретение автомобиля уже согласовано с руководством компании и ожидается поступление денег в сумме 2 миллиона 290 тысяч рублей. «Мы даже не знали о том, что кто-то связывался с РЖД. Оказывается, инициатива исходила от главы Бориса Саломатина. После обращения к губернатору уже как-то особо не надеялись на получение машины, но тут мне сообщили, что компания выделит ее. Ждем получения», — рассказал многодетный отец.

По сообщению мэрии района, многодетная семья в 2021 получила также новую пятикомнатную квартиру от администрации Излучинска. Ранее Кузюкины проживали в четырехкомнатной. Также мэрия обратилась с письмом в банки о реструктуризации кредитной ставки по ипотеке для семьи, впоследствии она была снижена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам