Челябинец приготовил шашлык из собаки соседа

На угощение мужчина позвал соседей (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске местный житель жестоко убил молотком соседского пса и приготовил из него шашлык. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом зоозащитники сообщили в социальных сетях.

«Перед Новым годом в одном из домов Челябинска, почти в центре города, был зверски убит метис таксы. Человек, просто хотел поесть мяса и убил безобидного песика молотком. И потом пригласил в квартиру соседей полакомиться шашлыком», — пишут зоозащитники в группе «Приют для животных „БиМ“, Челябинск» во «ВКонтакте».

Приглашенные на шашлык соседи отказались есть таксу и едва не устроили живодеру самосуд. Одна из женщин обратилась в полицию. Зоозащитники указали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Они также выразили благодарность следователям отдела полиции Советского района за слаженную работу.

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