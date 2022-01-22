22 января 2022
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Туристов предупредили об опасности пермской достопримечательности

© Служба новостей «URA.RU»
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Каменный город, природная достопримечательность Прикамья. Пермь, туристы, каменный город, камень черепаха
Юристы советуют туристам быть осторожнее (архивное фото) Фото:

В Пермском крае возможны новые обвалы на водопаде Плакун, который популярен среди туристов. В региональном Министерстве туризма предупреждают об опасности и советуют не посещать природный объект.

«Возможны новые обрушения, в связи с этим просим вас быть осторожными и по возможности не посещать данную достопримечательность. Пермский край богат природными достопримечательностями, которые на данный момент являются более безопасными», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Первое обрушение на Плакуне произошло в новогодние каникулы, предположительно 8 января, когда большой валун откололся от скалы и рухнул вниз. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты считают, что процесс разрушения горной породы носит естественный характер.

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В Пермском крае возможны новые обвалы на водопаде Плакун, который популярен среди туристов. В региональном Министерстве туризма предупреждают об опасности и советуют не посещать природный объект. «Возможны новые обрушения, в связи с этим просим вас быть осторожными и по возможности не посещать данную достопримечательность. Пермский край богат природными достопримечательностями, которые на данный момент являются более безопасными», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Первое обрушение на Плакуне произошло в новогодние каникулы, предположительно 8 января, когда большой валун откололся от скалы и рухнул вниз. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты считают, что процесс разрушения горной породы носит естественный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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