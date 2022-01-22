Туристов предупредили об опасности пермской достопримечательности

В Пермском крае возможны новые обвалы на водопаде Плакун, который популярен среди туристов. В региональном Министерстве туризма предупреждают об опасности и советуют не посещать природный объект.
«Возможны новые обрушения, в связи с этим просим вас быть осторожными и по возможности не посещать данную достопримечательность. Пермский край богат природными достопримечательностями, которые на данный момент являются более безопасными», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Первое обрушение на Плакуне произошло в новогодние каникулы, предположительно 8 января, когда большой валун откололся от скалы и рухнул вниз. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты считают, что процесс разрушения горной породы носит естественный характер.
В Пермском крае возможны новые обвалы на водопаде Плакун, который популярен среди туристов. В региональном Министерстве туризма предупреждают об опасности и советуют не посещать природный объект. «Возможны новые обрушения, в связи с этим просим вас быть осторожными и по возможности не посещать данную достопримечательность. Пермский край богат природными достопримечательностями, которые на данный момент являются более безопасными», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Первое обрушение на Плакуне произошло в новогодние каникулы, предположительно 8 января, когда большой валун откололся от скалы и рухнул вниз. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты считают, что процесс разрушения горной породы носит естественный характер.