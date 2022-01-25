25 января 2022

В Пермском крае стало некому выдавать онлайн-заказы в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Лагерный дневник Василия Рубашкина. Екатеринбург, коробка, руки
Средняя зарплата специалистов выросла на 7 тысяч за год Фото:

В Перми резко повысился дефицит специалистов по выдаче заказов. Спрос на специалистов в пункты выдачи за год вырос почти в пять раз. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter.

«Спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Пермском крае в 4,6 раза по сравнению с 2020 годом», — сообщается в исследовании. Это один из самых высоких показателей среди регионов России.

Средняя зарплата, которую предлагали таким специалистам в Пермском крае в 2021 году — 30,3 тысячи рублей. Это на 7 тысяч больше, чем годом ранее. В большинстве случаев (74%) от кандидата не требуется опыта. Чаще всего от соискателя требуют умение работать на компьютере, быть клиентоориентированным, коммуникабельным и ответственным. В среднем по стране на одну вакансию специалиста по выдаче заказов приходится 2,1 резюме.

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В Перми резко повысился дефицит специалистов по выдаче заказов. Спрос на специалистов в пункты выдачи за год вырос почти в пять раз. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «Спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Пермском крае в 4,6 раза по сравнению с 2020 годом», — сообщается в исследовании. Это один из самых высоких показателей среди регионов России. Средняя зарплата, которую предлагали таким специалистам в Пермском крае в 2021 году — 30,3 тысячи рублей. Это на 7 тысяч больше, чем годом ранее. В большинстве случаев (74%) от кандидата не требуется опыта. Чаще всего от соискателя требуют умение работать на компьютере, быть клиентоориентированным, коммуникабельным и ответственным. В среднем по стране на одну вакансию специалиста по выдаче заказов приходится 2,1 резюме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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