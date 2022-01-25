В Пермском крае стало некому выдавать онлайн-заказы в пандемию

Средняя зарплата специалистов выросла на 7 тысяч за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми резко повысился дефицит специалистов по выдаче заказов. Спрос на специалистов в пункты выдачи за год вырос почти в пять раз. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter.

«Спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Пермском крае в 4,6 раза по сравнению с 2020 годом», — сообщается в исследовании. Это один из самых высоких показателей среди регионов России.

Средняя зарплата, которую предлагали таким специалистам в Пермском крае в 2021 году — 30,3 тысячи рублей. Это на 7 тысяч больше, чем годом ранее. В большинстве случаев (74%) от кандидата не требуется опыта. Чаще всего от соискателя требуют умение работать на компьютере, быть клиентоориентированным, коммуникабельным и ответственным. В среднем по стране на одну вакансию специалиста по выдаче заказов приходится 2,1 резюме.