В МИД РФ обвинили главу НАТО в потере связи с реальностью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров уверен, что слова генсека НАТО не стоит воспринимать серьезно Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

К заявлениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании Западом сил в ответ на действия России не стоит относиться серьезно, так как он уже давно потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его [Столтенберга] заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — цитирует Лаврова ТАСС.

Таким образом глава российского МИДа прокомментировал недавнее заявление Столтенберга о наращивании сил Запада в Восточной Европе. В частности, генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс направил дополнительные самолеты и корабли к своим восточным границам в ответ на аналогичные действия РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К заявлениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании Западом сил в ответ на действия России не стоит относиться серьезно, так как он уже давно потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его [Столтенберга] заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — цитирует Лаврова ТАСС. Таким образом глава российского МИДа прокомментировал недавнее заявление Столтенберга о наращивании сил Запада в Восточной Европе. В частности, генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс направил дополнительные самолеты и корабли к своим восточным границам в ответ на аналогичные действия РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...