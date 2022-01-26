В МИД РФ обвинили главу НАТО в потере связи с реальностью

Сергей Лавров уверен, что слова генсека НАТО не стоит воспринимать серьезно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

К заявлениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании Западом сил в ответ на действия России не стоит относиться серьезно, так как он уже давно потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его [Столтенберга] заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — цитирует Лаврова ТАСС.

Таким образом глава российского МИДа прокомментировал недавнее заявление Столтенберга о наращивании сил Запада в Восточной Европе. В частности, генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс направил дополнительные самолеты и корабли к своим восточным границам в ответ на аналогичные действия РФ.