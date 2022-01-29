Президент поручил Минюсту изменить закон об иноагентах

29 января 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил отработать вопрос исключения НКО из реестра иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство юстиции России вместе с Генпрокуратурой должны проанализировать закон, предусматривающий присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям, в том числе вопрос их исключения из реестра. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций», — указано в поручении Путина на сайте Кремля. Уточняется, что также ведомства должны изучить практику применения закона об иноагентах. Срок проработки вопросов — 1 мая 2022 года. О необходимости изменения закона об иностранных агентах ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в нем есть ряд упущений. «Может быть, нужно уведомлять СМИ, может быть, нужно им давать шанс исправить ситуацию. Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык», — сказал Песков. При этом в России есть практика исключения НКО-иноагентов из реестра. В середине января 2022 года из списка иноагентов была исключена кубанская некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство юстиции России вместе с Генпрокуратурой должны проанализировать закон, предусматривающий присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям, в том числе вопрос их исключения из реестра. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций», — указано в поручении Путина на сайте Кремля. Уточняется, что также ведомства должны изучить практику применения закона об иноагентах. Срок проработки вопросов — 1 мая 2022 года. О необходимости изменения закона об иностранных агентах ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в нем есть ряд упущений. «Может быть, нужно уведомлять СМИ, может быть, нужно им давать шанс исправить ситуацию. Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык», — сказал Песков. При этом в России есть практика исключения НКО-иноагентов из реестра. В середине января 2022 года из списка иноагентов была исключена кубанская некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности».