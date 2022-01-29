Президент поручил Минюсту изменить закон об иноагентах

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил отработать вопрос исключения НКО из реестра иноагентов Фото:

Министерство юстиции России вместе с Генпрокуратурой должны проанализировать закон, предусматривающий присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям, в том числе вопрос их исключения из реестра. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций», — указано в поручении Путина на сайте Кремля.

Уточняется, что также ведомства должны изучить практику применения закона об иноагентах. Срок проработки вопросов — 1 мая 2022 года.

О необходимости изменения закона об иностранных агентах ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в нем есть ряд упущений. «Может быть, нужно уведомлять СМИ, может быть, нужно им давать шанс исправить ситуацию. Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык», — сказал Песков. При этом в России есть практика исключения НКО-иноагентов из реестра. В середине января 2022 года из списка иноагентов была исключена кубанская некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности».

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Министерство юстиции России вместе с Генпрокуратурой должны проанализировать закон, предусматривающий присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям, в том числе вопрос их исключения из реестра. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций», — указано в поручении Путина на сайте Кремля. Уточняется, что также ведомства должны изучить практику применения закона об иноагентах. Срок проработки вопросов — 1 мая 2022 года. О необходимости изменения закона об иностранных агентах ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в нем есть ряд упущений. «Может быть, нужно уведомлять СМИ, может быть, нужно им давать шанс исправить ситуацию. Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык», — сказал Песков. При этом в России есть практика исключения НКО-иноагентов из реестра. В середине января 2022 года из списка иноагентов была исключена кубанская некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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