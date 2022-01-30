30 января 2022

Глава МИД Украины выдвинул РФ условия для предотвращения войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Россия должна увести войска от границ, из Донбасса и Крыма, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Для предотвращения новой войны России и Украине необходимо продолжить дипломатическое взаимодействие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях [Донбасса и Крыма]. Дипломатия — единственный ответственный путь», — написал Дмитрий Кулеба.

Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия восемь лет участвует в новой холодной войне. Российское посольство в США предупредило, что США подстрекает Украину к началу боевых действий. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал условие для прекращения войны на Украине.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для предотвращения новой войны России и Украине необходимо продолжить дипломатическое взаимодействие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter. «Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях [Донбасса и Крыма]. Дипломатия — единственный ответственный путь», — написал Дмитрий Кулеба. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия восемь лет участвует в новой холодной войне. Российское посольство в США предупредило, что США подстрекает Украину к началу боевых действий. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал условие для прекращения войны на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...