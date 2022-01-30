Глава МИД Украины выдвинул РФ условия для предотвращения войны

31 января 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Для предотвращения новой войны России и Украине необходимо продолжить дипломатическое взаимодействие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter. «Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях [Донбасса и Крыма]. Дипломатия — единственный ответственный путь», — написал Дмитрий Кулеба. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия восемь лет участвует в новой холодной войне. Российское посольство в США предупредило, что США подстрекает Украину к началу боевых действий. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал условие для прекращения войны на Украине.