Посольство РФ: США подстрекают Украину к нападению на Донбасс

США провоцируют Киев на «силовые авантюры» против ДНР и ЛНР, считают в посольстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия призывает США не «накачивать» Украину оружием, так как это подстрекает ее к нападению на Донбасс. Как заявили в посольстве России в США, Вашингтону необходимо заставить Киев выполнять Минские договоренности.

«Безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения», — говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в Facebook.

В посольстве также отметили — «страшилки США» о том, что Россия готовит нападение на Украину так и не сбылись. При этом сами Штаты не перестают сообщать о новых поставках оружия Киеву.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США перебросят войска в Восточную Европу. В Пентагоне заявляли о готовности отправить 8,5 тысячи военных из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. При этом Киев, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, намерен перебросить военные силы в Донбасс.