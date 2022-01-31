В Роспотребнадзоре ХМАО сделали заявление о новых COVID-запретах

01 февраля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО не потребуется вводить дополнительные ковидные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО принятых ограничений должно быть достаточно, чтобы сдержать распространение коронавируса и не допустить ввода дополнительных запретов. Однако для этого необходимо контролировать и выполнять установленные меры. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. «Сейчас достаточно соблюдать контроль за теми ограничениями, которые уже введены. Ведь нами предложены работающие в сложившейся ситуации меры. При соблюдении установленных ограничений их должно быть достаточно», — сказала Кудрявцева. Она добавила, что причиной резкого роста заболеваемости стала легкая передача вируса, а также уровень соблюдения действующих ограничений и мер личной профилактики. О вводе дополнительных ограничений заместитель руководителя управления не рассказала, однако отметила, что мониторинг ситуации в регионе происходит практически в онлайн-режиме. «Каждый гражданин должен позаботиться сейчас о сохранении собственного здоровья. Сейчас любые отклонения от установленных мер грозят заражением», — заключила Кудрявцева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО принятых ограничений должно быть достаточно, чтобы сдержать распространение коронавируса и не допустить ввода дополнительных запретов. Однако для этого необходимо контролировать и выполнять установленные меры. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. «Сейчас достаточно соблюдать контроль за теми ограничениями, которые уже введены. Ведь нами предложены работающие в сложившейся ситуации меры. При соблюдении установленных ограничений их должно быть достаточно», — сказала Кудрявцева. Она добавила, что причиной резкого роста заболеваемости стала легкая передача вируса, а также уровень соблюдения действующих ограничений и мер личной профилактики. О вводе дополнительных ограничений заместитель руководителя управления не рассказала, однако отметила, что мониторинг ситуации в регионе происходит практически в онлайн-режиме. «Каждый гражданин должен позаботиться сейчас о сохранении собственного здоровья. Сейчас любые отклонения от установленных мер грозят заражением», — заключила Кудрявцева.