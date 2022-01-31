В Роспотребнадзоре ХМАО сделали заявление о новых COVID-запретах

В ХМАО принятых ограничений должно быть достаточно, чтобы сдержать распространение коронавируса и не допустить ввода дополнительных запретов. Однако для этого необходимо контролировать и выполнять установленные меры. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
«Сейчас достаточно соблюдать контроль за теми ограничениями, которые уже введены. Ведь нами предложены работающие в сложившейся ситуации меры. При соблюдении установленных ограничений их должно быть достаточно», — сказала Кудрявцева.
Она добавила, что причиной резкого роста заболеваемости стала легкая передача вируса, а также уровень соблюдения действующих ограничений и мер личной профилактики. О вводе дополнительных ограничений заместитель руководителя управления не рассказала, однако отметила, что мониторинг ситуации в регионе происходит практически в онлайн-режиме. «Каждый гражданин должен позаботиться сейчас о сохранении собственного здоровья. Сейчас любые отклонения от установленных мер грозят заражением», — заключила Кудрявцева.
В ХМАО принятых ограничений должно быть достаточно, чтобы сдержать распространение коронавируса и не допустить ввода дополнительных запретов. Однако для этого необходимо контролировать и выполнять установленные меры. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. «Сейчас достаточно соблюдать контроль за теми ограничениями, которые уже введены. Ведь нами предложены работающие в сложившейся ситуации меры. При соблюдении установленных ограничений их должно быть достаточно», — сказала Кудрявцева. Она добавила, что причиной резкого роста заболеваемости стала легкая передача вируса, а также уровень соблюдения действующих ограничений и мер личной профилактики. О вводе дополнительных ограничений заместитель руководителя управления не рассказала, однако отметила, что мониторинг ситуации в регионе происходит практически в онлайн-режиме. «Каждый гражданин должен позаботиться сейчас о сохранении собственного здоровья. Сейчас любые отклонения от установленных мер грозят заражением», — заключила Кудрявцева.