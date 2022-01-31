Против силовиков в ХМАО возбудили дело из-за отца, ранившего сына. Инсайд

01 февраля 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Отец, выстреливший в сына, был ранее судим за убийство, и правоохранители не осуществляли за ним надзор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На сотрудников полиции Кондинского района возбуждено уголовное дело из-за стрельбы в ребенка, которую открыл его собственный отец, ранее судимый за убийство, Денис Попов. По сообщению источника URA.RU из правоохранительных органов, полицейские должным образом не осуществляли надзор за недавно освободившимся преступником. «Пока уголовное дело по статье 293 „Халатность“ возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Известно, что в 2008 году Попов был судим за убийство и в 2016 вышел из мест лишения свободы, но надзор за ним в должной мере не осуществлялся, и это стало одной из причин причинения вреда несовершеннолетнему», — говорит источник. В пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО URA.RU оказались комментировать ситуацию. Однако факта возбуждения уголовного дела в отношении полицейских не опровергли. 18 декабря пьяный 35-летний Денис Попов, выясняя отношения со своей сожительницей, угрожал ей убийством, а затем выстрелил в полуторогодовалого сына. Ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 118 и части 1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На сотрудников полиции Кондинского района возбуждено уголовное дело из-за стрельбы в ребенка, которую открыл его собственный отец, ранее судимый за убийство, Денис Попов. По сообщению источника URA.RU из правоохранительных органов, полицейские должным образом не осуществляли надзор за недавно освободившимся преступником. «Пока уголовное дело по статье 293 „Халатность“ возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Известно, что в 2008 году Попов был судим за убийство и в 2016 вышел из мест лишения свободы, но надзор за ним в должной мере не осуществлялся, и это стало одной из причин причинения вреда несовершеннолетнему», — говорит источник. В пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО URA.RU оказались комментировать ситуацию. Однако факта возбуждения уголовного дела в отношении полицейских не опровергли. 18 декабря пьяный 35-летний Денис Попов, выясняя отношения со своей сожительницей, угрожал ей убийством, а затем выстрелил в полуторогодовалого сына. Ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 118 и части 1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством).