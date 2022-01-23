Оппонент мэра Екатеринбурга добился встречи с Куйвашевым

Евгений Куйвашев (фото) принял Игоря Володина на полях конференции «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился со спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, о чем тот попросил его в середине января. По данным URA.RU, разговор состоялся 22 января в кулуарах конференции реготделения «Единой России». Предметом беседы был конфликт между Володиным и мэром Алексеем Орловым вокруг назначения нового руководителя екатеринбургской Счетной палаты.

Орлов продвигает на этот пост бывшего председателя облизбиркома Владимира Русинова, Володин — своего товарища, действующего главу Счетной палаты Андрея Парунина. Изначально предполагалось, что депутаты выберут одного из них на заседании 25 января. Но 17-го Володин и Орлов поставили этот вопрос на паузу. Сразу после этого Володин направил Куйвашеву запрос на аудиенцию, чтобы понять позицию главы региона.

Чем закончился их разговор, пока доподлинно не известно. «Губернатор сказал Володину, что разберется [в ситуации], конкретного решения не озвучил», — поделился один из источников, знакомых с ситуацией. При этом по словам другого собеседника, Куйвашев якобы дал понять, что не намерен вмешиваться в конфликт, стороны — Володин и Орлов — должны разобраться между собой сами. Якобы примерно об этом же, как сообщали источники URA.RU, Куйвашев говорил своему другу Орлову 10 января.

В разговоре с URA.RU Володин подтвердил, что общался с главой региона 22 января, но отметил, что тема была другая. «Мы лишь обсудили с Евгением Владимировичем работу „Единой России“ в Екатеринбурге», — сказал депутат. Он возглавляет Орджоникидзевское отделение ЕР.

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