Над аптеками в ХМАО усилили контроль после требования Якушева

В аптеках должен быть запас всех лекарств для лечения коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО рекомендовали владельцам аптек обеспечить бесперебойную работу, особенно в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Также в аптеках должны быть все необходимые препараты для профилактики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU рассказали в службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения Югры.

«В ходе совещания аптечным организациям [также] рекомендовано обеспечить оперативные поставки отсутствующих препаратов и средств индивидуальной защиты между своими объектами. Представители аптек сообщили о наличии достаточных запасов лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, своевременном их пополнении и оперативном решении возникающих вопросов», — добавили в Здравнадзоре ХМАО.

Там же добавили, что совещание с представителями аптечных сетей провели с целью исполнения поручения полпреда России по УрФО Владимира Якушева. В совещании приняли участие, кроме аптекарей, руководители департаментов промышленности, экономического развития Югры, службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре.

«Перечень мониторируемых препаратов составлен в соответствии с утвержденными Минздравом России рекомендациями по лечению, в него входят: противовирусные средства, гормональные противовоспалительные препараты, пероральные антикоагулянты, антибиотики, жаропонижающие средства и другие. По результатам мониторингов в 2022 году, количество лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптеках поддерживается на стабильном уровне», — заключили в Здравнадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что уральские регионы должны готовиться к грядущей волне заболеваний коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон». Как заявил на оперативном совещании полпред президента в УрФО Владимир Якушев, властям субъектов поручено наполнить аптеки необходимыми лекарствами.

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