Замглавы кремлевской больницы предрек России новые волны COVID

По словам профессора, мутации коронавируса будут возникать постоянно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям нужно научиться жить с коронавирусом, как и с другими респираторными инфекциями. Об этом в программе «Отражение» сказал заместитель главврача ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента России по медицинской части, профессор Андрей Степанов. По словам специалиста, будет еще несколько всплесков заболеваемости.

«Думаю, что мы будем жить с этим вирусом, как живем и со всеми остальными. Можно перечислять очень долго, поскольку список респираторных инфекций большой. Мы с ними сосуществуем, мы приспособились. Так или иначе, [будет] еще несколько всплесков заболеваемости», — передает слова медика ОТР.

Доктор медицинских наук уверен, что волна «Омикрона» скоро пойдет на спад, но она будет далеко не последней. По мнению профессора, мутации коронавируса будут возникать постоянно по законам природы. Однако каждый штамм будет менее опасным.

«По всем биологическим и эволюционным законам вирусу невыгодно убивать хозяина, так как ему нужно максимальное распространение. Вирусологи уже отмечают, что он постепенно теряет летальность», — сказал Степанов.

Ранее вирусологи ВОЗ рассказали, что новый вид «Омикрона» трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Тесты не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствуют определенные критерии, характерные для этого штамма. А вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова раскрыла, какими штаммами COVID чаще болеют россияне.

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