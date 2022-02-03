ВОЗ: новый подвид «Омикрона» трудно выявить даже в лабораториях

Подвид новой мутации «Омикрона», который выявили сразу в нескольких странах, трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения рассказала старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси.
«ВОЗ крайне обеспокоена обнаружением нового „Омикрона“ в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Новый подвид „Омикрона“, получивший название ВА.2, очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления омикрон-штамма тесты „его не видят“», — сообщила Гумеде-Моэлетси на брифинге, трансляция которого велась в twitter-аккаунте представительства ВОЗ в Африке.
Тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствуют определенные критерии, характерные для «Омикрона», уточняет Life. Представитель ВОЗ Гумеде-Моэлетси также отметила, что африканским странам не хватает финансирования для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, отмечает Vse42.Ru.
Подвид новой мутации «Омикрона», который выявили сразу в нескольких странах, трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения рассказала старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси. «ВОЗ крайне обеспокоена обнаружением нового „Омикрона“ в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Новый подвид „Омикрона“, получивший название ВА.2, очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления омикрон-штамма тесты „его не видят“», — сообщила Гумеде-Моэлетси на брифинге, трансляция которого велась в twitter-аккаунте представительства ВОЗ в Африке. Тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствуют определенные критерии, характерные для «Омикрона», уточняет Life. Представитель ВОЗ Гумеде-Моэлетси также отметила, что африканским странам не хватает финансирования для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, отмечает Vse42.Ru.