03 февраля 2022

ВОЗ: новый подвид «Омикрона» трудно выявить даже в лабораториях

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Лабораторные тесты не помогают выявить подвид «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Подвид новой мутации «Омикрона», который выявили сразу в нескольких странах, трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения рассказала старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси.

«ВОЗ крайне обеспокоена обнаружением нового „Омикрона“ в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Новый подвид „Омикрона“, получивший название ВА.2, очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления омикрон-штамма тесты „его не видят“», — сообщила Гумеде-Моэлетси на брифинге, трансляция которого велась в twitter-аккаунте представительства ВОЗ в Африке.

Тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствуют определенные критерии, характерные для «Омикрона», уточняет Life. Представитель ВОЗ Гумеде-Моэлетси также отметила, что африканским странам не хватает финансирования для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, отмечает Vse42.Ru.

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Подвид новой мутации «Омикрона», который выявили сразу в нескольких странах, трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения рассказала старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси. «ВОЗ крайне обеспокоена обнаружением нового „Омикрона“ в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Новый подвид „Омикрона“, получивший название ВА.2, очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления омикрон-штамма тесты „его не видят“», — сообщила Гумеде-Моэлетси на брифинге, трансляция которого велась в twitter-аккаунте представительства ВОЗ в Африке. Тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствуют определенные критерии, характерные для «Омикрона», уточняет Life. Представитель ВОЗ Гумеде-Моэлетси также отметила, что африканским странам не хватает финансирования для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, отмечает Vse42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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