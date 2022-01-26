Голикова: у половины заболевших COVID выявлен «Омикрон»

В России штамм «Омикрон» выявляли чаще, чем «Дельту» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России среди зараженных коронавирусом у 52% обнаружили штамм «Омикрон», а у 47% вариант «Дельта». Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Среди всех россиян, зараженных коронавирусом, у 47% выявлен штамм „Дельта“. Штамм „Омикрон“ и другие недоминирующие штаммы — у 52%», — сообщила Татьяна Голикова на заседании правительства, которое транслируется на телеканале «Россия-24».

Ранее врач предупредил, что «Омикрон» распространяется в верхних дыхательных путях — полость носа, ротовая часть глотки в 70 раз быстрее, чем «Дельта». Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко сообщила URA.RU, что из-за этого этим штаммом проще заразиться. В нижних дыхательных путях — гортань, трахея, бронхи, легкие штамм уступает предыдущему варианту.

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