Десятки тысяч птиц сгорели при пожаре в Пермском крае

Пожарные справились с пламенем меньше чем за час, но почти 38 тысяч кур погибли (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 33 тысяч голов птицы погибло при пожаре на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края. Об этом сообщили 8 февраля URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре в здании птицефабрики „Комсомольская“ в поселке Комсомольский Кунгурского муниципального округа поступило в 16:30 по московскому времени. Произошло обрушение крыши по всей площади здания, где находилось около 33 тысяч 800 кур. В 17:09 по Москве пожар локализовали на площади 1 тысяча 720 кв. метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания участвуют 38 человек и 13 единиц техники. В том числе от МЧС России — 20 человек и семь единиц техники. Угроза дальнейшего распространения пламени отсутствует.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В августе в Прикамье также произошел крупный пожар на птицефабрике в городе Чайковском во время сильнейшей засухи. Пламя охватило крышу кормового цеха, распространившись на площадь 1,2 тысячи кв. метров.

К приезду пожарных дым валил из-под всей крыши птичника, которая вскоре рухнула Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю