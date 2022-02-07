07 февраля 2022

Десятки тысяч птиц сгорели при пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожарные справились с пламенем меньше чем за час, но почти 38 тысяч кур погибли (фото из архива) Фото:

Более 33 тысяч голов птицы погибло при пожаре на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края. Об этом сообщили 8 февраля URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре в здании птицефабрики „Комсомольская“ в поселке Комсомольский Кунгурского муниципального округа поступило в 16:30 по московскому времени. Произошло обрушение крыши по всей площади здания, где находилось около 33 тысяч 800 кур. В 17:09 по Москве пожар локализовали на площади 1 тысяча 720 кв. метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания участвуют 38 человек и 13 единиц техники. В том числе от МЧС России — 20 человек и семь единиц техники. Угроза дальнейшего распространения пламени отсутствует.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В августе в Прикамье также произошел крупный пожар на птицефабрике в городе Чайковском во время сильнейшей засухи. Пламя охватило крышу кормового цеха, распространившись на площадь 1,2 тысячи кв. метров.

К приезду пожарных дым валил из-под всей крыши птичника, которая вскоре рухнула
Фото:

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Более 33 тысяч голов птицы погибло при пожаре на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края. Об этом сообщили 8 февраля URA.RU в ГУ МЧС по региону. «Сообщение о пожаре в здании птицефабрики „Комсомольская“ в поселке Комсомольский Кунгурского муниципального округа поступило в 16:30 по московскому времени. Произошло обрушение крыши по всей площади здания, где находилось около 33 тысяч 800 кур. В 17:09 по Москве пожар локализовали на площади 1 тысяча 720 кв. метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ликвидации возгорания участвуют 38 человек и 13 единиц техники. В том числе от МЧС России — 20 человек и семь единиц техники. Угроза дальнейшего распространения пламени отсутствует. Обстоятельства произошедшего выясняются. В августе в Прикамье также произошел крупный пожар на птицефабрике в городе Чайковском во время сильнейшей засухи. Пламя охватило крышу кормового цеха, распространившись на площадь 1,2 тысячи кв. метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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