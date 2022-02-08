Самый богатый депутат из Сургута задолжал энергетикам почти 2 млн

09 февраля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

В СГЭС считают, что электричеством Барсов пользовался незаконно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы Сургута Евгений Барсов, который является самым богатым народным избранником по итогам 2020 года (его доход составил порядка 42,3 млн рублей), должен компании «Сургутские городские электрические сети» около двух миллионов рублей. СГЭС обратилась в арбитраж с требованием оплатить задолженность. Информация об этом размещена на официальном сайте арбитражного суда ХМАО. «Ответчик незаконно приобрел и пользовался имуществом истца. В соответствии с Гражданским кодексом это признается неосновательным обогащением», — написано в исковом требовании СГЭС к Барсову. В судебном иске компания требует Барсова оплатить один миллион 970 тысяч рублей, а также судебную пошлину в размере 33 тысяч рублей и два вида пеней. Исходя из документов суда, в СГЭС считают, что электричеством Барсов пользовался незаконно, так как между ним и поставщиком не было заключено договоров на поставку электроэнергии. Иск касается использования электроэнергии в офисах Барсова, расположенных в доме №39 по улице 30 лет Победы в Сургуте. В пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей» подтвердили наличие иска в арбитражном суде ХМАО. До самого Барсова дозвониться не удалось, он не ответил на звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что на конец мая долг Барсова перед СГЭС за поставку электроэнергии в офисы на 30 лет Победы составлял порядка полумиллиона рублей. О вероятно незаконном потреблении электроэнергии ресурсоснабженцы узнали в результате аудита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат думы Сургута Евгений Барсов, который является самым богатым народным избранником по итогам 2020 года (его доход составил порядка 42,3 млн рублей), должен компании «Сургутские городские электрические сети» около двух миллионов рублей. СГЭС обратилась в арбитраж с требованием оплатить задолженность. Информация об этом размещена на официальном сайте арбитражного суда ХМАО. «Ответчик незаконно приобрел и пользовался имуществом истца. В соответствии с Гражданским кодексом это признается неосновательным обогащением», — написано в исковом требовании СГЭС к Барсову. В судебном иске компания требует Барсова оплатить один миллион 970 тысяч рублей, а также судебную пошлину в размере 33 тысяч рублей и два вида пеней. Исходя из документов суда, в СГЭС считают, что электричеством Барсов пользовался незаконно, так как между ним и поставщиком не было заключено договоров на поставку электроэнергии. Иск касается использования электроэнергии в офисах Барсова, расположенных в доме №39 по улице 30 лет Победы в Сургуте. В пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей» подтвердили наличие иска в арбитражном суде ХМАО. До самого Барсова дозвониться не удалось, он не ответил на звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что на конец мая долг Барсова перед СГЭС за поставку электроэнергии в офисы на 30 лет Победы составлял порядка полумиллиона рублей. О вероятно незаконном потреблении электроэнергии ресурсоснабженцы узнали в результате аудита.