Заместитель Лаврова предостерег США от глупостей

09 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Поставка на Украину противоракетных комплексов THAAD заведет переговоры РФ и США в тупик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Поставка американских противоракетных комплексов THAAD Украине не способствует выходу из кризиса для России и США. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. «Призываем наших американских коллег не делать глупостей, вести себя осмотрительно. Не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», — сказал он на круглом столе в клубе «Валдай», информацию приводит РИА «Новости». Он также отметил, что Россия будет продолжать использовать дальнейшие дипломатические методы, отмечает RT. Российский МИД находится в диалоге с американской стороной, включая самый высокий уровень, добавил Панкин. Его слова передает Life . Ранее ряд СМИ сообщил, что Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских THAAD. Радиолокационная станция, которая входит в состав THAAD, позволит Украине и НАТО «смотреть» вглубь России на расстояние до тысячи километров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поставка американских противоракетных комплексов THAAD Украине не способствует выходу из кризиса для России и США. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. «Призываем наших американских коллег не делать глупостей, вести себя осмотрительно. Не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», — сказал он на круглом столе в клубе «Валдай», информацию приводит РИА «Новости». Он также отметил, что Россия будет продолжать использовать дальнейшие дипломатические методы, отмечает RT. Российский МИД находится в диалоге с американской стороной, включая самый высокий уровень, добавил Панкин. Его слова передает Life. Ранее ряд СМИ сообщил, что Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских THAAD. Радиолокационная станция, которая входит в состав THAAD, позволит Украине и НАТО «смотреть» вглубь России на расстояние до тысячи километров.