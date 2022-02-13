Свердловский мэр, которого отчитывал Куйвашев, покинул пост. Его сменит ставленница губернатора

14 февраля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Василий Матюшенко официально покинул пост мэрию Североуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Североуральска (Свердловская область) Василий Матюшенко досрочно ушел в отставку. Его заявление об увольнении единогласно принято гордумой, сообщила URA.RU депутат Ольга Коптяева по итогам заседания. До выборов исполнять обязанности главы будет первый вице-мэр Светлана Миронова, которая неофициально считается будущим руководителем города. «Мы единогласно приняли отставку Матюшенко, одобрили его заявление [об увольнении]. На Миронову официально возложено исполнение обязанностей. Сейчас будет готовиться конкурс [по выборам нового главы], в ближайшие дни сформируется конкурсная комиссия», — рассказала Коптяева. Оперативно связаться с Матюшенко агентству не удалось. Миронова считается одной из сильнейших чиновниц, работавших в Североуральске. Она уже служила в администрации на посту вице-мэра по экономике, после чего ее забрали на аналогичную позицию в Ивдель. В конце 2021 года она вернулась в мэрию Североуральска и через несколько дней стала и. о. главы города, чтобы впоследствии занять кресло на постоянной основе. Известно, что Миронова уже прошла собеседование с резиденцией губернатора. Матюшенко ранее утверждал, что ее кандидатуру выбрал лично глава региона Евгений Куйвашев. О смене власти в Североуральске стало известно осенью прошлого года. В конце ноября мэр Матюшенко ушел в продолжительный отпуск, одновременно подав заявление об отставке. Источники URA.RU сообщали, что он был одним из глав, к которым у губернатора Евгения Куйвашева были самые жесткие претензии после выборов в Госдуму и заксобрание. Матюшенко был главой Североуральска с 2017 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Североуральска (Свердловская область) Василий Матюшенко досрочно ушел в отставку. Его заявление об увольнении единогласно принято гордумой, сообщила URA.RU депутат Ольга Коптяева по итогам заседания. До выборов исполнять обязанности главы будет первый вице-мэр Светлана Миронова, которая неофициально считается будущим руководителем города. «Мы единогласно приняли отставку Матюшенко, одобрили его заявление [об увольнении]. На Миронову официально возложено исполнение обязанностей. Сейчас будет готовиться конкурс [по выборам нового главы], в ближайшие дни сформируется конкурсная комиссия», — рассказала Коптяева. Оперативно связаться с Матюшенко агентству не удалось. Миронова считается одной из сильнейших чиновниц, работавших в Североуральске. Она уже служила в администрации на посту вице-мэра по экономике, после чего ее забрали на аналогичную позицию в Ивдель. В конце 2021 года она вернулась в мэрию Североуральска и через несколько дней стала и. о. главы города, чтобы впоследствии занять кресло на постоянной основе. Известно, что Миронова уже прошла собеседование с резиденцией губернатора. Матюшенко ранее утверждал, что ее кандидатуру выбрал лично глава региона Евгений Куйвашев. О смене власти в Североуральске стало известно осенью прошлого года. В конце ноября мэр Матюшенко ушел в продолжительный отпуск, одновременно подав заявление об отставке. Источники URA.RU сообщали, что он был одним из глав, к которым у губернатора Евгения Куйвашева были самые жесткие претензии после выборов в Госдуму и заксобрание. Матюшенко был главой Североуральска с 2017 года.