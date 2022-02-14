Олимпиада в Пекине: итоги 13 февраля. Валиеву допустили до соревнований

14 февраля 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

В медальном зачете Россия заняла 8 место Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В столице Китая Пекине завершился десятый день зимних Олимпийских игр-2022. У сборной олимпийского комитета России появилась еще одна серебряная медаль, а фигуристку Камилу Валиеву допустили до участия в дальнейших соревнованиях. Медальный зачет В медальном зачете по итогам дня российские спортсмены заняли 8 место. На первых трех местах расположились Норвегия, Германия и США соответственно. 1. Норвегия — 21 медаль, 9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых

2. Германия — 15 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых

3. США — 16 медалей, 7 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых

4. Нидерланды — 12 медалей, 6 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых

5. Австрия — 15 медалей, 5 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых

6. Швеция — 11 медалей, 5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых

7. Китай — 10 медалей, 5 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых

8. Сборная олимпийского комитета России — 18 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. Соревнования за день Танцы на льду Фигуристы сборной олимпийского комитета России Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Они принесли сборной серебряную медаль, набрав 131.66 (220.51) баллов. Первое место заняли французские фигуристы Гийом Сизерона и Габриэла Пападакис. Пара Александра Степанова и Иван Букин заняла шестое место, Диана Дэвис (дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин — 14 место. Прыжки с трамплина Мужская сборная олимпийского комитета России по прыжкам с трамплина вышла в финал командных соревнований. Спортсмены Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли в квалификации 7 место, получив 410,6 балла. Сноуборд Екатерина Косова завершила выступления в биг-эйре. Она набрала 63 балла и заняла 26 место, в финал прошли 12 спортсменок. Российский сноубордист Владислав Хадарин также не прошел квалификацию соревнований по биг-эйр. Слоупстайл Российская спортсменка Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл. Она набрала в лучшей попытке 72,03 балла и заняла в квалификации пятое место. Лыжная акробатика Фристайлистка Есения Пантюхова не вышла в решающий этап соревнований по лыжной акробатике. Она заняла девятое место, набрав 78,75 балла за две попытки. Бобслей Россиянка Надежда Сергеева показала в соревнованиях монобобов десятый результат. Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место во второй попытке, Максим Андрианов и Владислав Жаровцев — 26 место. Третья и четвертая попытки пройдут 15 февраля. Керлинг Керлингистки со счетом 5:10 проиграли команде Дании в матче предварительного этапа олимпийского турнира. Сборную олимпийского комитета России в этом виде спорта представляют Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Мужская сборная по керлингу проиграла со счетом 7:5 в пользу шведов. Россию в этом виде спорта представляют Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев. В следующий раз мужская сборная встретится с норвежскими спортсменами. Допинговый скандал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине вынес приговор 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат. Спортсменку из РФ допустили к участию в Олимпиаде в связи с ее статусом «защищенной персоны» — спортсменке не исполнилось 16 лет. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осталось недовольно этим решением. Глава WADA Витольд Банька призвал провести серьезное расследование по этому делу. Кроме того, Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония также не состоится. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы. В том числе, одну из них уже в Китае. В ее крови обнаружили лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В столице Китая Пекине завершился десятый день зимних Олимпийских игр-2022. У сборной олимпийского комитета России появилась еще одна серебряная медаль, а фигуристку Камилу Валиеву допустили до участия в дальнейших соревнованиях. Медальный зачет В медальном зачете по итогам дня российские спортсмены заняли 8 место. На первых трех местах расположились Норвегия, Германия и США соответственно. Соревнования за день Танцы на льду Фигуристы сборной олимпийского комитета России Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Они принесли сборной серебряную медаль, набрав 131.66 (220.51) баллов. Первое место заняли французские фигуристы Гийом Сизерона и Габриэла Пападакис. Пара Александра Степанова и Иван Букин заняла шестое место, Диана Дэвис (дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин — 14 место. Прыжки с трамплина Мужская сборная олимпийского комитета России по прыжкам с трамплина вышла в финал командных соревнований. Спортсмены Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли в квалификации 7 место, получив 410,6 балла. Сноуборд Екатерина Косова завершила выступления в биг-эйре. Она набрала 63 балла и заняла 26 место, в финал прошли 12 спортсменок. Российский сноубордист Владислав Хадарин также не прошел квалификацию соревнований по биг-эйр. Слоупстайл Российская спортсменка Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл. Она набрала в лучшей попытке 72,03 балла и заняла в квалификации пятое место. Лыжная акробатика Фристайлистка Есения Пантюхова не вышла в решающий этап соревнований по лыжной акробатике. Она заняла девятое место, набрав 78,75 балла за две попытки. Бобслей Россиянка Надежда Сергеева показала в соревнованиях монобобов десятый результат. Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место во второй попытке, Максим Андрианов и Владислав Жаровцев — 26 место. Третья и четвертая попытки пройдут 15 февраля. Керлинг Керлингистки со счетом 5:10 проиграли команде Дании в матче предварительного этапа олимпийского турнира. Сборную олимпийского комитета России в этом виде спорта представляют Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Мужская сборная по керлингу проиграла со счетом 7:5 в пользу шведов. Россию в этом виде спорта представляют Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев. В следующий раз мужская сборная встретится с норвежскими спортсменами. Допинговый скандал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Пекине вынес приговор 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат. Спортсменку из РФ допустили к участию в Олимпиаде в связи с ее статусом «защищенной персоны» — спортсменке не исполнилось 16 лет. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осталось недовольно этим решением. Глава WADA Витольд Банька призвал провести серьезное расследование по этому делу. Кроме того, Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) не будет проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании, церемония также не состоится. Фигуристку отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы. В том числе, одну из них уже в Китае. В ее крови обнаружили лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.