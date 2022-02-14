Глава WADA сделал заявление после допуска Валиевой к Олимпиаде

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Камилу Валиеву допустили к дальнейшему участию в Олимпиаде Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Глава WADA Витольд Банька призвал провести серьезное расследование по делу фигуристки Камилы Валивой. Так он прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о допуске российской спортсменки к Олимпиаде.

«Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем все, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», — передает его слова Reuters.

Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.

Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них уже в Китае. Позже в Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.

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Глава WADA Витольд Банька призвал провести серьезное расследование по делу фигуристки Камилы Валивой. Так он прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о допуске российской спортсменки к Олимпиаде. «Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем все, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», — передает его слова Reuters. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них уже в Китае. Позже в Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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