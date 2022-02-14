В новые квартиры заехали дети-сироты и участники программы переселения из ветхого жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 февраля торжественно вручил ключи от квартир новоселам из числа детей-сирот и переселенцев из ветхо-аварийного жилья в Еманжелинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, он также осмотрел другие объекты в городе и районе.

«Заезжают жители по программе переселения из ветхо-аварийного жилья и дети-сироты. В 2022 мы поставили задачу — программу по переселению из ветхого и аварийного жилья завершить к концу года. Хотя изначально она планировалась до 2024 года», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Губернатор также осмотрел текущий этап строительства 120-квартирного дома по улице Титова. Собственники смогут заехать в новый дом уже в мае этого года. Затем глава региона посетил районную школу №3. В этом году там планируют провести полный ремонт здания.

Ранее жители Еманжелинска пожаловались на новые квартиры, в которые им предлагают заехать. По их словам, площадь новых квартир меньше, чем старых. Глава Еманжелинска Евгений Светлов объяснил, что квартира выдается исходя из тех данных по площади, которые были в момент признания дома ветхо-аварийным.

Глава региона вручил ключи от квартир новым жильцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU