Боец ЛНР рассказал, как убили его командира из Екатеринбурга

16 февраля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Снайпер ВСУ застрелил бойца во время переброски подразделения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Командир подразделения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) из Екатеринбурга погиб, когда со своим отрядом сменял сослуживцев на боевой позиции. Его убил снайпер вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец из отряда погибшего. «Мы шли на позиции, менялись [с другим подразделением], там командира нашего снайпер снял. Я обогнал его по тропе — и бегом. Снайпер продолжал стрелять. Я разминулся со своей пулей», — рассказал солдат. Его слова передал URA.RU представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. Боец рассказал, что после убийства командира началась подготовка к артобстрелу. «По ходу, начинается…» — сказал сотрудник Народной милиции. URA.RU обратилось в пресс-службу ЛНР. Там сообщили, что имя погибшего еще не называется официально. Сообщения о смерти екатеринбуржца в ЛНР появились 16 февраля. По информации его бойцов, командира убили солдаты ВСУ. В феврале МИД Украины официально заявил о переходе в острую фазу противостояния с самопровозглашенными республиками. Власти страны отказались выполнять условия перемирия и заявили о невозможности вести переговоры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Командир подразделения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) из Екатеринбурга погиб, когда со своим отрядом сменял сослуживцев на боевой позиции. Его убил снайпер вооруженных сил Украины. Об этом рассказал боец из отряда погибшего. «Мы шли на позиции, менялись [с другим подразделением], там командира нашего снайпер снял. Я обогнал его по тропе — и бегом. Снайпер продолжал стрелять. Я разминулся со своей пулей», — рассказал солдат. Его слова передал URA.RU представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. Боец рассказал, что после убийства командира началась подготовка к артобстрелу. «По ходу, начинается…» — сказал сотрудник Народной милиции. URA.RU обратилось в пресс-службу ЛНР. Там сообщили, что имя погибшего еще не называется официально. Сообщения о смерти екатеринбуржца в ЛНР появились 16 февраля. По информации его бойцов, командира убили солдаты ВСУ. В феврале МИД Украины официально заявил о переходе в острую фазу противостояния с самопровозглашенными республиками. Власти страны отказались выполнять условия перемирия и заявили о невозможности вести переговоры.