Депутаты определили места для строительства трех школ в Тюмени

Депутаты единогласно проголосовали за передачу земли в областную собственность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты гордумы Тюмени проголосовали для передачи из муниципальной в областную собственность трех земельных участков для строительства школ. Решение было принято 17 февраля на заседании представительного органа, которое транслировалось онлайн.

«Передать из муниципальной собственности города Тюмени в государственную собственность Тюменской области три земельных участка, расположенных по адресам: ул. Судоремонтная — Кулибина — Ермака — Макарова; ул. Изумрудная; ул. Ненецкая — Ишимская», — говорится в решении гордумы. Депутаты проголосовали за передачу земли единогласно.

О срока строительства учебных объектов пока не сообщается. Ранее губернатор Александр Моор заявлял о том, что в течение пяти ближайших лет в регионе будет открыто 45 новых школ.