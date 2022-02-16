16 февраля 2022
15 февраля 2022

Депутаты определили места для строительства трех школ в Тюмени

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
Депутаты единогласно проголосовали за передачу земли в областную собственность Фото:

Депутаты гордумы Тюмени проголосовали для передачи из муниципальной в областную собственность трех земельных участков для строительства школ. Решение было принято 17 февраля на заседании представительного органа, которое транслировалось онлайн.

«Передать из муниципальной собственности города Тюмени в государственную собственность Тюменской области три земельных участка, расположенных по адресам: ул. Судоремонтная — Кулибина — Ермака — Макарова; ул. Изумрудная; ул. Ненецкая — Ишимская», — говорится в решении гордумы. Депутаты проголосовали за передачу земли единогласно.

О срока строительства учебных объектов пока не сообщается. Ранее губернатор Александр Моор заявлял о том, что в течение пяти ближайших лет в регионе будет открыто 45 новых школ.

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Депутаты гордумы Тюмени проголосовали для передачи из муниципальной в областную собственность трех земельных участков для строительства школ. Решение было принято 17 февраля на заседании представительного органа, которое транслировалось онлайн. «Передать из муниципальной собственности города Тюмени в государственную собственность Тюменской области три земельных участка, расположенных по адресам: ул. Судоремонтная — Кулибина — Ермака — Макарова; ул. Изумрудная; ул. Ненецкая — Ишимская», — говорится в решении гордумы. Депутаты проголосовали за передачу земли единогласно. О срока строительства учебных объектов пока не сообщается. Ранее губернатор Александр Моор заявлял о том, что в течение пяти ближайших лет в регионе будет открыто 45 новых школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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