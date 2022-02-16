16 февраля 2022

Центральный аппарат СК проверит законность сноса «Уктуса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
Проверкой сноса аэропорта займутся офицеры центрального аппарта СК Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о сносе екатеринбургского аэропорта «Уктус» в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил передать в главное следственное управление материалы проверки [законности сноса аэропорта „Уктус“]», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. После проведения проверки, основанной на материалах регионального СУ СК, будет принято решение ведомства. Бастрыкин инициировал передачу дела в центральный аппарат СК после доклада подчиненных.

Снос «Уктуса» начался 26 ноября 2021 года. Общественники выступили с протестом против демонтажа, считая, что здание несет историческую ценность. После масштабных конфликтов, развернувшихся в Екатеринбурге, Бастрыкин поручил проверить обстоятельства сноса «Уктуса». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посчитал конфликт вокруг аэропорта экономическим противостоянием и не нашел в нем никакого нарушения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о сносе екатеринбургского аэропорта «Уктус» в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил передать в главное следственное управление материалы проверки [законности сноса аэропорта „Уктус“]», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. После проведения проверки, основанной на материалах регионального СУ СК, будет принято решение ведомства. Бастрыкин инициировал передачу дела в центральный аппарат СК после доклада подчиненных. Снос «Уктуса» начался 26 ноября 2021 года. Общественники выступили с протестом против демонтажа, считая, что здание несет историческую ценность. После масштабных конфликтов, развернувшихся в Екатеринбурге, Бастрыкин поручил проверить обстоятельства сноса «Уктуса». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посчитал конфликт вокруг аэропорта экономическим противостоянием и не нашел в нем никакого нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...