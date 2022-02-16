Центральный аппарат СК проверит законность сноса «Уктуса»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о сносе екатеринбургского аэропорта «Уктус» в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России поручил передать в главное следственное управление материалы проверки [законности сноса аэропорта „Уктус“]», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. После проведения проверки, основанной на материалах регионального СУ СК, будет принято решение ведомства. Бастрыкин инициировал передачу дела в центральный аппарат СК после доклада подчиненных.
Снос «Уктуса» начался 26 ноября 2021 года. Общественники выступили с протестом против демонтажа, считая, что здание несет историческую ценность. После масштабных конфликтов, развернувшихся в Екатеринбурге, Бастрыкин поручил проверить обстоятельства сноса «Уктуса». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посчитал конфликт вокруг аэропорта экономическим противостоянием и не нашел в нем никакого нарушения.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о сносе екатеринбургского аэропорта «Уктус» в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил передать в главное следственное управление материалы проверки [законности сноса аэропорта „Уктус“]», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. После проведения проверки, основанной на материалах регионального СУ СК, будет принято решение ведомства. Бастрыкин инициировал передачу дела в центральный аппарат СК после доклада подчиненных. Снос «Уктуса» начался 26 ноября 2021 года. Общественники выступили с протестом против демонтажа, считая, что здание несет историческую ценность. После масштабных конфликтов, развернувшихся в Екатеринбурге, Бастрыкин поручил проверить обстоятельства сноса «Уктуса». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посчитал конфликт вокруг аэропорта экономическим противостоянием и не нашел в нем никакого нарушения.