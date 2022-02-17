БМП Украины врезалась в танк на глазах у Зеленского. Видео

18 февраля 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Зеленский следил за учениями. Фото из архива Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На учениях украинских военных «Метель-2022» БМП-1 (боевая машина пехоты) врезалась в танк. Глава страны Владимир Зеленский наблюдал за маневрами, сообщили в пресс-службе офиса президента. Происшествие случилось 16 февраля в ходе командно-штабных учений «Метель-2022» в Ровенской области, трансляция велась телеканалом «1+1». На кадрах заметно, как БМП-1 врезается в танк Т-64БВ. Зеленский наблюдал за военными учениями, передали РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента. Учения «Метель-2022» начались 8 февраля. Они будут идти весь месяц по всей территории Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На учениях украинских военных «Метель-2022» БМП-1 (боевая машина пехоты) врезалась в танк. Глава страны Владимир Зеленский наблюдал за маневрами, сообщили в пресс-службе офиса президента. Происшествие случилось 16 февраля в ходе командно-штабных учений «Метель-2022» в Ровенской области, трансляция велась телеканалом «1+1». На кадрах заметно, как БМП-1 врезается в танк Т-64БВ. Зеленский наблюдал за военными учениями, передали РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента. Учения «Метель-2022» начались 8 февраля. Они будут идти весь месяц по всей территории Украины.