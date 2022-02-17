17 февраля 2022

БМП Украины врезалась в танк на глазах у Зеленского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Зеленский следил за учениями. Фото из архива Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На учениях украинских военных «Метель-2022» БМП-1 (боевая машина пехоты) врезалась в танк. Глава страны Владимир Зеленский наблюдал за маневрами, сообщили в пресс-службе офиса президента.

Происшествие случилось 16 февраля в ходе командно-штабных учений «Метель-2022» в Ровенской области, трансляция велась телеканалом «1+1». На кадрах заметно, как БМП-1 врезается в танк Т-64БВ. Зеленский наблюдал за военными учениями, передали РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента.

Учения «Метель-2022» начались 8 февраля. Они будут идти весь месяц по всей территории Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На учениях украинских военных «Метель-2022» БМП-1 (боевая машина пехоты) врезалась в танк. Глава страны Владимир Зеленский наблюдал за маневрами, сообщили в пресс-службе офиса президента. Происшествие случилось 16 февраля в ходе командно-штабных учений «Метель-2022» в Ровенской области, трансляция велась телеканалом «1+1». На кадрах заметно, как БМП-1 врезается в танк Т-64БВ. Зеленский наблюдал за военными учениями, передали РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента. Учения «Метель-2022» начались 8 февраля. Они будут идти весь месяц по всей территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...