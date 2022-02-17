На учениях украинских военных «Метель-2022» БМП-1 (боевая машина пехоты) врезалась в танк. Глава страны Владимир Зеленский наблюдал за маневрами, сообщили в пресс-службе офиса президента.
Происшествие случилось 16 февраля в ходе командно-штабных учений «Метель-2022» в Ровенской области, трансляция велась телеканалом «1+1». На кадрах заметно, как БМП-1 врезается в танк Т-64БВ. Зеленский наблюдал за военными учениями, передали РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента.
Учения «Метель-2022» начались 8 февраля. Они будут идти весь месяц по всей территории Украины.
На учениях украинских военных «Метель-2022» БМП-1 (боевая машина пехоты) врезалась в танк. Глава страны Владимир Зеленский наблюдал за маневрами, сообщили в пресс-службе офиса президента. Происшествие случилось 16 февраля в ходе командно-штабных учений «Метель-2022» в Ровенской области, трансляция велась телеканалом «1+1». На кадрах заметно, как БМП-1 врезается в танк Т-64БВ. Зеленский наблюдал за военными учениями, передали РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента. Учения «Метель-2022» начались 8 февраля. Они будут идти весь месяц по всей территории Украины.