Врач предупредила о печальных последствиях купания в Анапе

Терапевт Лапа: купание в Анапе в 2025 году может вызвать проблемы с кожей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперштаб подтвердил запрет на купание в море в этом сезоне
Оперштаб подтвердил запрет на купание в море в этом сезоне Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Купания в море в Анапе в 2025 году могут повлечь за собой негативные последствия, связанные с разливом мазута, вызванным крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Мазут — это токсин, поэтому заходить в воду не стоит. Во-первых, можно получить загрязнение кожных покровов», — передает слова Лапы «Ридус». Она добавила, что купание может вызывать интоксикацию, особенно при наличии ран.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе пройдет без купания. Оперативный штаб Краснодарского края отметил, что решение о пляжах может быть пересмотрено при улучшении ситуации. В то же время, купание без ограничений доступно в Крыму, где вода и песок остались чистыми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Купания в море в Анапе в 2025 году могут повлечь за собой негативные последствия, связанные с разливом мазута, вызванным крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Мазут — это токсин, поэтому заходить в воду не стоит. Во-первых, можно получить загрязнение кожных покровов», — передает слова Лапы «Ридус». Она добавила, что купание может вызывать интоксикацию, особенно при наличии ран. Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе пройдет без купания. Оперативный штаб Краснодарского края отметил, что решение о пляжах может быть пересмотрено при улучшении ситуации. В то же время, купание без ограничений доступно в Крыму, где вода и песок остались чистыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...