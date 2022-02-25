Врач назвал фактор, усиливающий последствия COVID для россиян

26 февраля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Последствия COVID-19 могут усилиться из-за нескольких причин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Холодный климат в России может усиливать последствия заболевания коронавирусом у россиян. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — сказал Владимир Зайцев. В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что в больших городах также существуют факторы, которые усиливают последствия COVID-19. «Дело все в том, что в Москве большое количество выхлопных газов. Один из компонентов выхлопных газов, это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть, атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды», — уточнил он. Также Лесков отметил роль противогололедных реагентов в провоцировании неприятных реакций у человека. «Еще предпосылки, это любовь московских властей к противогололедным реагентам, которые у многих и без коронавирусной инфекции вызывали резкие вегетативные реакции, похожие на аллергические», — заявил отоларинголог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Холодный климат в России может усиливать последствия заболевания коронавирусом у россиян. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — сказал Владимир Зайцев. В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что в больших городах также существуют факторы, которые усиливают последствия COVID-19. «Дело все в том, что в Москве большое количество выхлопных газов. Один из компонентов выхлопных газов, это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть, атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды», — уточнил он. Также Лесков отметил роль противогололедных реагентов в провоцировании неприятных реакций у человека. «Еще предпосылки, это любовь московских властей к противогололедным реагентам, которые у многих и без коронавирусной инфекции вызывали резкие вегетативные реакции, похожие на аллергические», — заявил отоларинголог.