Пермяки могут закрыть больничный через Telegram

Закрыть больничный лист можно в мессенджере Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Перми могут закрыть больничный лист после ОРВИ или коронавируса в мессенджерах Telegram и Viber или в соцсети «ВКонтакте». Для этого нужно зайти в чат-бот « Пермский край официально» , выбрать раздел «Закрыть больничный лист» в главном меню и заполнить анкету, рассказали в краевом правительстве.

«После этого в течение суток с пациентом свяжется медицинский работник и задаст вопросы, касающиеся состояния обратившегося. На основании полученной информации он определит, позволяет ли состояние пациента выписать его к труду и закрыть лист нетрудоспособности дистанционно. В случае положительного решения больничный лист придет в личный кабинет на Госуслугах и работодателю», — поясняется на сайте кабмина Прикамья.

Пока закрытие больничного через мессенджеры доступно только жителям Перми. Позже список территорий могут расширить. Ранее минздрав Пермского края ввел услугу закрытия больничного с помощью электронной почты.