03 марта 2022

Пермяки могут закрыть больничный через Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыть больничный лист можно в мессенджере Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Перми могут закрыть больничный лист после ОРВИ или коронавируса в мессенджерах Telegram и Viber или в соцсети «ВКонтакте». Для этого нужно зайти в чат-бот «Пермский край официально», выбрать раздел «Закрыть больничный лист» в главном меню и заполнить анкету, рассказали в краевом правительстве.

«После этого в течение суток с пациентом свяжется медицинский работник и задаст вопросы, касающиеся состояния обратившегося. На основании полученной информации он определит, позволяет ли состояние пациента выписать его к труду и закрыть лист нетрудоспособности дистанционно. В случае положительного решения больничный лист придет в личный кабинет на Госуслугах и работодателю», — поясняется на сайте кабмина Прикамья.

Пока закрытие больничного через мессенджеры доступно только жителям Перми. Позже список территорий могут расширить. Ранее минздрав Пермского края ввел услугу закрытия больничного с помощью электронной почты.

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Жители Перми могут закрыть больничный лист после ОРВИ или коронавируса в мессенджерах Telegram и Viber или в соцсети «ВКонтакте». Для этого нужно зайти в чат-бот «Пермский край официально», выбрать раздел «Закрыть больничный лист» в главном меню и заполнить анкету, рассказали в краевом правительстве. «После этого в течение суток с пациентом свяжется медицинский работник и задаст вопросы, касающиеся состояния обратившегося. На основании полученной информации он определит, позволяет ли состояние пациента выписать его к труду и закрыть лист нетрудоспособности дистанционно. В случае положительного решения больничный лист придет в личный кабинет на Госуслугах и работодателю», — поясняется на сайте кабмина Прикамья. Пока закрытие больничного через мессенджеры доступно только жителям Перми. Позже список территорий могут расширить. Ранее минздрав Пермского края ввел услугу закрытия больничного с помощью электронной почты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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